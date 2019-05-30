Прививки в Украине: Верховный суд вынес неожиданное решение

Родители, которые хотят отправить ребенка в детсад, теперь обязаны делать прививки
Вакцинация в Украине теперь стала обязательной для детей. Верховный суд Украины принял решение о запрете посещения детского сада ребенком без необходимых прививок.
Исключения возможны только если прививки не были сделаны через медицинские противопоказания, но в таком случае должно быть благополучная эпидемическая ситуация и решение консилиума соответствующих врачей.
Согласно решению суда, индивидуальный интерес матери, которая решила отказаться от прививки, не может быть выше общих интересов других родителей и их детей, которые рискуют заразиться от ребенка без прививки.
Вакцинация в Украине (фото: коллаж РБК-Украина)
Теперь государственные учебные заведения могут запрещать посещение занятий тем детям, которые не получили необходимые прививки.
По словам министра здравоохранения Украины Уляны Супрун, это нормальная мировая практика. Например, в Италии родители невакцинированных детей рискуют быть оштрафованы на сумму до 500 евро, если будут отправлять своих детей в школу без необходимых прививок.
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Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Напомним, что по словам Супрун, корь угрожает не только детям, но и взрослым, поэтому она настоятельно рекомендует не пренебрегать вакцинацией.
Ранее сообщалось о том, что вакцинироваться от кори бесплатно могут все, кто имеет такую потребность.