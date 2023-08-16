Приїхала на похорон до мами. У Львові побили трансгендерну військову: що відомо

Деталі інциденту

Ввечері Хелен сиділа на вулиці в центрі міста, їла і розмовляла зі своїм хлопцем по відеозв'язку. До неї підійшов незнайомий чоловік і почав агресивно спілкуватися. Дівчина попросила його відійти, але після цих слів нападник вдарив її в носа.

"Від удару Хелен втратила координацію, і він вдарив її ще декілька разів, поки їй не вдалося відійти на декілька метрів і зняти частину нападу на відео. Сьогодні постраждала зняла побої й написала заяву", - йдеться в повідомленні.

На сторінці Хелен в Instagram з'явилося відео, де вона спілкується зі своїм нападником в присутності поліції.

Чоловік сказав, що він онук розвідника СС "Галичина" та що він не вважає природною поведінку Хелен. Разом із тим нападник перепросив за скоєне та пообіцяв бути більш толерантним у майбутньому.

Реакція соціальних мереж

У коментарях під дописом Хелен користувачі виявляють толерантність і підтримку: