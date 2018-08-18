"Про содержимое ничего не знал": на Донбассе мужчина передал в СИЗО "накачанные" наркотиками фрукты

Фото: Фрукты с наркотиками, обнаруженные в бахмтском СИЗО (police.dn.ua)

Посылку с фруктами, содержащими наркотики, обнаружили в Бахмутском СИЗО

Пакет с фруктами, содержащие наркотические вещества, должен был достаться 32-летнему заключенному, который, по его словам, "такое" не заказывал. Сейчас полицейские выясняют, кто именно является настоящего отправителя. Об этом сообщили на сайте полиции в Донецкой области.

В последнее время заключенные находят все более причудливые и изощренные способы передачи наркотиков в спецучреждения. Известно, что чаще всего их пытаются направить или передать в посылках и бандеролях.

Так, в дежурную часть Бахмутского отдела полиции поступило сообщение от сотрудников учреждения исполнения наказаний о том, что в комнате для передач в продовольственной "передаче" было обнаружено два свертка с продуктами, "накачанными" наркотиками, их нашли во фруктах и ​​в сладостях.

На поступившее сообщение немедленно откликнулись оперативники и прибыли для того, чтобы во всем разобраться. Так, 32-летний мужчина, которому предназначалась посылка, пояснил, что о "запретах" ему ничего не было известно.

Как выяснила оперативно-следовательская группа, продукты принес 56-летний житель города Бахмут . По его словам, друзья заключенного попросили его прихватить еще один пакет, в котором и были обнаружены наркотики.

Фрукты с "веществами" были изъяты и отправлены на экспертизу. Сейчас выясняют, кому принадлежали наркотики.

Фото (police.dn.ua)

Открыто уголовное производство, предварительно квалифицированное по ст. 309, как "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта" УК Украины.

Напомним, в столице на Бессарабской площади от передозировки наркотиками скончался мужчина, а в Запорожской области невменяемый водитель "под наркотиками" возил пассажиров.

Ранее в сети рассказали о том, как в оккупированном Крыму издевались над заключенными.

Видео: РБК-Украина