Под наркотиками: в Запорожье невменяемый водитель возил пассажиров

Фото: Маршрутка (РБК-Украина)

Выяснилось, что маршрутка была неисправна

В Запорожье полиция остановила водителя городской маршрутки, который был под воздействием метадона. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Запорожской области.

Инцидент произошел в среду, 1 августа. При плановой проверке транспортных средств, которые перевозят пассажиров, патрульные полицейские заметили, что водитель ведет себя неадекватно. Заподозрив его в приеме алкогольных напитков, они отправили водителя в медицинское учреждение для обследования.

Выяснилось, что 39-летний мужчина находился под воздействием наркотических средств. По заключению врача, который проводил обследование, в анализах водителя обнаружили наркотическое вещество метадон.

У водителя изъяли водительское удостоверение, составили два протокола и отстранили от управления транспортным средством. При проверке оказалось, что микроавтобус, которым перевозились пассажиры, имеет технические неисправности и не соответствует требованиям технической эксплуатации.

Напомним, мы писали о том, что в Киеве задержали пьяного водителя, который чуть не попал в ДТП.

В Киеве задержали пьяного водителя, который дважды чуть не попал в ДТП. Мужчина отказался проходить тест на алкоголь и наркотики.

Нетрезвого водителя заметил очевидец, который сообщил, что он направлялся домой и увидел автомобиль, который неправильно ехал по дороге и несколько раз чуть не угодил в ДТП.

А ранее мы писали о том, что пьяная следователь в Одессе устроила ДТП и показала при задержании свои трусы.

Видео: РБК-Украина