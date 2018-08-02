Під наркотиками: у Запоріжжі несамовитий водій возив пасажирів

Фото: Маршрутка (РБК-Україна)

З'ясувалося, що маршрутка була несправна

В Запоріжжі поліція зупинила водія міської маршрутки, який був під впливом метадону. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на прес-службу патрульної поліції Запорізької області.

Інцидент стався в середу, 1 серпня. При плановій перевірці транспортних засобів, які перевозять пасажирів, патрульні поліцейські помітили, що водій поводиться неадекватно. Запідозривши його в прийомі алкогольних напоїв, вони відправили водія до медичного закладу для обстеження.

З'ясувалося, що 39-річний чоловік перебував під впливом наркотичних засобів. За висновком лікаря, який проводив обстеження, в аналізах водія виявили наркотичну речовину метадон.

У водія вилучили водійське посвідчення, склали два протоколи і відсторонили від керування транспортним засобом. При перевірці виявилося, що мікроавтобус, яким перевозилися пасажири, має технічні несправності і не відповідає вимогам технічної експлуатації.

Нагадаємо, ми писали про те, що у Києві затримали п'яного водія, який ледь не потрапив у ДТП.

У Києві затримали п'яного водія, який двічі ледь не потрапив в ДТП. Чоловік відмовився проходити тест на алкоголь і наркотики.

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Відео: РБК-Україна