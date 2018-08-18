"Про вміст нічого не знав": на Донеччині чоловік передав в СІЗО "накачані" наркотиками фрукти

Фото: Фрукти з наркотиками, виявлені в бахмтском СІЗО (police.dn.ua)

Посилку з фруктами, що містять наркотики, виявили в Бахмутському СІЗО

Пакет з фруктами, що містять наркотичні речовини, повинен був дістатися 32-річному ув'язненому, який, за його словами, "таке" не замовляв. Зараз поліцейські з'ясовують, хто саме є відправником посилки . Про це повідомили на сайті поліції в Донецькій області.

Останнім часом в'язні знаходять все більш вигадливі і витончені способи передачі наркотиків у спецзаклади. Відомо, що найчастіше їх намагаються спрямувати або передати в посилках і бандеролях.

Так, в чергову частину Бахмутського відділу поліції надійшло повідомлення від співробітників установи виконання покарань про те, що в кімнаті для передач в продовольчій "передачі" було виявлено два згортки з продуктами, "накачаними" наркотиками, їх знайшли у фруктах і в солодощах.

На повідомлення, яке надійшло, негайно відгукнулися оперативники і прибули для того, щоб у всьому розібратися. Так, 32-річний чоловік, якому призначалася посилка, пояснив, що про "заборони" йому нічого не було відомо.

Як з'ясувала оперативно-слiдча група, продукти приніс 56-річний житель міста Бахмут . За його словами, друзі утриманого попросили його прихопити ще один пакет, в якому були виявлені наркотики.

Фрукти з "речовинами" були вилучені і відправлені на експертизу. Зараз з'ясовують, кому належали наркотики.

Фото (police.dn.ua)

Відкрито кримінальне провадження, попередньо кваліфікована за ст. 309, як "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту" КК України.

Нагадаємо, у столиці на Бессарабській площі від передозування наркотиками помер чоловік, а в Запорізькій області п'яний водій "під наркотиками" возив пасажирів.

Раніше в мережі розповiли про те, як в окупованому Криму знущалися над ув'язненими.

Вiдео: РБК-Украина