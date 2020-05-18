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Проезд в общественном транспорте подорожает: сколько будем платить

STYLERЖизнь    18.05.2020 - 06:32
Проезд в общественном транспорте подорожает: сколько будем платить
Проезд в общественном транспорте в Украине (фото: РБК-Украина)

Стоимость проезда в общественном транспорте в Украине вырастет на 30%

Проезд в общественном транспорте в Украине подорожает как минимум на 30%. Такое существенное увеличение стоимости проезда связано с длительным простоем транспорта, а также ограничениями по количеству пассажиров в салоне. Государственные транспортные компании в Киеве стоимость проезда поднимать не будут, по решению КГГА. Однако частные перевозчики будут устанавливать свои цены исходя из нанесенных убытков и существующих ограничений.

Правительство уточняет, что на период карантина будут действовать ограничения на количество пассажиров в салоне транспорта. Это нанесет удар по прибыли транспортных компаний. Мэр столицы же успел заверить киевлян, что тарифы на проезд в общественном транспорте Киева после полноценного восстановления его работы повышать не планируют. Однако частных компаний решение КГГА не касается. По данным эксперта по транспортным вопросам Вячеслава Коновалова, вопрос о повышении тарифа уже решен, единственное, еще идут разговоры, на сколько. Об этом пишет OBOZREVATEL.

"По меньшей мере треть рынка находится в ужасном финансовом положении. Они долго стояли, им надо как-то отбивать эти деньги. Ограничения по количеству пассажиров в транспорте - это автоматом означает, что расходы повысятся. Пока обсуждается повышение от 10 до 15 гривен. Уже сейчас корпоративные перевозки, организованы местными властями для развозки работников стратегически важных предприятий, берут по 15 гривен", - рассказал он.

Рост цен касается и железнодорожных перевозок, говорит Коновалов. Если плановое повышение тарифа текущего года планировалось на уровне 20%, то теперь цены вырастут на все 30%.

Требования по ограничению количества людей в салоне затронет и самолеты, что, конечно, вызовет рост цен на авиабилеты. Транспортный эксперт считает, что первого месяца авиакомпании постараются не поднимать стоимость, чтобы заманить клиентов.

"Потом цены на пассажирские авиаперевозки резко взлетят и будут очень высокими", - считает эксперт.

Напомним, что ранее мы писали, как доехать из одного города в другой и сколько это стоит.

Автор: Анна Ярошенко

Теги Новости Украины транспорт
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