Проїзд в громадському транспорті подорожчає: скільки будемо платити

Проїзд в громадському транспорті в Україні (фото: РБК-Україна)

Вартість проїзду в громадському транспорті в Україні зросте на 30%

Проїзд у громадському транспорті в Україні подорожчає як мінімум на 30%. Таке істотне збільшення вартості проїзду пов'язане з тривалим простоєм транспорту, а також обмеженнями кількості пасажирів у салоні. Державні транспортні компанії в Києві вартість проїзду піднімати не будуть, за рішенням КМДА. Однак приватні перевізники будуть встановлювати свої ціни виходячи з завданих збитків і існуючих обмежень.

Уряд уточнює, що на період карантину будуть діяти обмеження на кількість пасажирів у салоні транспорту. Це завдасть удару по прибутку транспортних компаній. Мер столиці ж встиг запевнити киян, що тарифи на проїзд у громадському транспорті Києва після повноцінного відновлення його роботи підвищувати не планують. Однак приватних компаній рішення КМДА не стосується. За даними експерта з транспортних питань В'ячеслава Коновалова, питання про підвищення тарифу вже вирішено, єдине, ще йдуть розмови, на скільки. Про це пише OBOZREVATEL.

"Щонайменше третина ринку перебуває в жахливому фінансовому становищі. Вони довго стояли, їм треба якось відбивати ці гроші. Обмеження за кількістю пасажирів у транспорті – це автоматом означає, що витрати підвищаться. Поки обговорюється підвищення від 10 до 15 гривень. Уже зараз корпоративні перевезення, організовані місцевою владою для розвезення працівників стратегічно важливих підприємств, беруть по 15 гривень", - розповів він.

Зростання цін стосується і залізничних перевезень, каже Коновалов. Якщо планове підвищення тарифу поточного року планувалося на рівні 20%, то тепер ціни зростуть на всі 30%.

Вимоги по обмеженню кількості людей у салоні торкнеться і літаків, що, звичайно, викличе зростання цін на авіаквитки. Транспортний експерт вважає, що першого місяця авіакомпанії постараються не піднімати вартість, щоб заманити клієнтів.

"Потім ціни на пасажирські авіаперевезення різко злетять і будуть дуже високими", - вважає експерт.

Нагадаємо, що раніше ми писали, як доїхати з одного міста в інше і скільки це коштує.

Автор: Анна Ярошенко