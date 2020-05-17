Карантин в Україні: як доїхати з одного міста в інше і скільки це коштує

Карантин в Україні - на чому доїхати в інше місто (фото: pixabay.com)

Способів доїхати в інше місто більш ніж достатньо

Через карантин в Україні переміститися з міста в місто не так вже й просто, як може здатися. Міжміські перевезення громадським транспортом залишаються під забороною. Тому потрібно шукати більш підходящі способи.

Автостанція "Київ" у столиці перебуває на карантині. Проте за кілька десятків метрів від платформ вишикувалася черга з автобусів, якими щоденно можна доїхати до Дніпра, Харкова або Кривого Рогу. Тільки тарифи втричі вище, інформує ТСН.

Подолати відстань можна не тільки автостопом або таксі, але і на мікроавтобусах. На таких маршрутників нерідко скаржаться ті, хто до карантину людей возив автобусами. Однак, якщо перевізників-порушників і ловлять за порушення правил під час карантину, то покарати вдається далеко не всіх.

До автовокзалу в Маріуполі під'їжджає Володимир. Він на своєму авто може довезти практично в будь-яке інше місто. Працює сам на себе. Поїздка в Київ обійдеться в дев'ять-десять тисяч гривень, до Харкова - вдвічі дешевше. Якщо пасажир вирішить їхати туди і назад, то поїздка вийде дешевше.

Ще один варіант - викликати таксі. Поїздка в Київ обійдеться в шість тисяч гривень. З Рівного до столиці доїхати на таксі можна за три тисячі гривень. Якщо пошукати перевізників в інтернеті, то можна і за 240 гривень. Також хороший і менш витратний варіант - доїхати автостопом. Поїздка до столиці обійдеться у 250 гривень.

Карантин в Україні - на чому доїхати в інше місто

Нагадаємо, що у мережі показали плачевні наслідки карантину для фермерів.

Автор: Дарина Яновська