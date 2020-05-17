У мережі показали плачевні наслідки карантину для фермерів: гора моркви на дорозі

Результат виявився малоприємним для овочів
Карантин в Україні триває. Але, незважаючи на те, що режим обмежувальних заходів послабили, овочеві культури страждають. Відповідний пост опублікував Andrew Havand в соціальній мережі Facebook.
"Тільки що по дорозі зустрів, ймовірно, один з результатів карантину. Гори моркви, яку викинули гнити. Як сказали місцеві, які це збирали на корм тваринам, місцевий підприємець збанкрутував тому що нікуди збувати продукцію і викинув це все", - зазначено в повідомленні.
Наслідки карантину в Україні (фото: facebook.com/andrewhavand)
Ймовірно, по країні таких випадків безліч. Залишається незрозумілим, чому овочі не можна було віддати нужденним. Підписники неоднозначно відреагували на побачене:
Наслідки карантину в Україні (скріншот: facebook.com/andrewhavand)
Ми писали, як українці виходять з карантину, особливості в різних регіонах.
Автор: Дарина Яновська