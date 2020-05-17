У мережі показали плачевні наслідки карантину для фермерів: гора моркви на дорозі

Карантин в Україні - наслідки коронавірусу для фермерів

Результат виявився малоприємним для овочів

Карантин в Україні триває. Але, незважаючи на те, що режим обмежувальних заходів послабили, овочеві культури страждають. Відповідний пост опублікував Andrew Havand в соціальній мережі Facebook.

"Тільки що по дорозі зустрів, ймовірно, один з результатів карантину. Гори моркви, яку викинули гнити. Як сказали місцеві, які це збирали на корм тваринам, місцевий підприємець збанкрутував тому що нікуди збувати продукцію і викинув це все", - зазначено в повідомленні.

Наслідки карантину в Україні (фото: facebook.com/andrewhavand)

Ймовірно, по країні таких випадків безліч. Залишається незрозумілим, чому овочі не можна було віддати нужденним. Підписники неоднозначно відреагували на побачене:

А міг би стати місцевим героєм, віддавши частинами в дитячий будинок, будинок для престарілих, дізнатися, чи є в районі малозабезпечені, пенсіонери і віддати їм частину.

А міг би здати на сік.

Звичайно, простіше всього викинути! Навіщо утилізувати? Можна ж просто забруднювати навколишнє середовище!

Вивіз би безкоштовно для людей.

Наслідки карантину в Україні (скріншот: facebook.com/andrewhavand)

Ми писали, як українці виходять з карантину, особливості в різних регіонах.

Автор: Дарина Яновська