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В сети показали плачевные последствия карантина для фермеров: гора моркови на дороге

STYLERЖизнь    17.05.2020 - 10:04
В сети показали плачевные последствия карантина для фермеров: гора моркови на дороге
Карантин в Украине - последствия коронавируса для фермеров

Исход оказался малоприятным для овощей

Карантин в Украине продолжается. И, несмотря на то, что режим ограничительных мер ослабили, овощные культуры страдают. Соответствующий пост опубликовал Andrew Havand в социальной сети Facebook.

"Только что по дороге встретил, вероятно, один из результатов карантина. Горы моркови, которую выбросили гнить. Как сказали местные, которые это собирали на корм животным, местный предприниматель обанкротился потому что некуда сбывать продукцию и выбросил это все", - указано в сообщении.

В сети показали плачевные последствия карантина для фермеров: гора моркови на дорогеПоследствия карантина в Украине (фото: facebook.com/andrewhavand)

Вероятно, по стране таких случаев множество. Остается непонятным, почему овощи нельзя было отдать нуждающимся. Подписчики неоднозначно отреагировали на увиденное:

  • А мог бы стать местным героем, отдав частями в детский дом, дом престарелых, узнать, есть ли в районе малообеспеченные, пенсионеры и отдать часть им.
  • А мог бы на сок сдать.
  • Конечно, проще всего выбросить! Зачем утилизировать? Можно же просто загрязнять окружающую среду!
  • Вывез бы бесплатно для людей.

В сети показали плачевные последствия карантина для фермеров: гора моркови на дороге

Последствия карантина в Украине (скриншот: facebook.com/andrewhavand)

Мы писали, как украинцы выходят из карантина, особенности в разных регионах.

Автор: Дарья Яновская

Теги Новости Украины карантин
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