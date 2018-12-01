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Снег и гололед: прогноз погоды в Киеве на 1 декабря

STYLERЖизнь    01.12.2018 - 07:07
Снег и гололед: прогноз погоды в Киеве на 1 декабря
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Синоптики рассказали о погоде в столице в субботу

По прогнозам Укргидрометцентра, в пятницу, 1 декабря, в Киеве с самого утра и до позднего вечера будет идти снег.

Днем температура воздуха будет держаться в районе  -4 — -6 °C. Ночью столбик термометра опустится до -10 градусов.

Солнце в этот день скроется за тучами, а осадки моментально будут замерзать и покрывать дороги гололедом.

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Скриншот: meteo.gov.ua

В народном календаре в первый день зимы почитается память святых Платона и Романа. В народе этот день называют зимоуказателем, поскольку погода в этот день определяет погоду всей зимы. Если утром тепло — оттепель будет в начале зимы, холод и вьюга в полдень — таковой быть середине зимы, а если под вечер завоет, закрутит метель — то уйдет зима от нас неохотно, с угрозами.

Ранее стало известно, какая погода будет в декабре.

Кроме того, синоптики дали прогноз на первый день зимы в Украине.

Напомним, что "Киевавтодор" призвал не парковать транспорт вдоль дорог при ухудшении погоды.

Видео: РБК-Украина 

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