Снег и гололед: прогноз погоды в Киеве на 1 декабря

Синоптики рассказали о погоде в столице в субботу
По прогнозам Укргидрометцентра, в пятницу, 1 декабря, в Киеве с самого утра и до позднего вечера будет идти снег.
Днем температура воздуха будет держаться в районе -4 — -6 °C. Ночью столбик термометра опустится до -10 градусов.
Солнце в этот день скроется за тучами, а осадки моментально будут замерзать и покрывать дороги гололедом.
Скриншот: meteo.gov.ua
В народном календаре в первый день зимы почитается память святых Платона и Романа. В народе этот день называют зимоуказателем, поскольку погода в этот день определяет погоду всей зимы. Если утром тепло — оттепель будет в начале зимы, холод и вьюга в полдень — таковой быть середине зимы, а если под вечер завоет, закрутит метель — то уйдет зима от нас неохотно, с угрозами.
Ранее стало известно, какая погода будет в декабре.
Кроме того, синоптики дали прогноз на первый день зимы в Украине.
Напомним, что "Киевавтодор" призвал не парковать транспорт вдоль дорог при ухудшении погоды.
Видео: РБК-Украина