Сніг і ожеледиця: прогноз погоди в Києві на 1 грудня

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Синоптики розповіли про погоду в столиці в суботу

За прогнозами Укргідрометцентру, у п'ятницю, 1 грудня, в Києві з самого ранку і до пізнього вечора йтиме сніг.

Вдень температура повітря триматиметься в районі -4 — -6 °C. Вночі стовпчик термометра опуститься до -10 градусів.

Сонце в цей день сховається за хмарами, а опади моментально будуть замерзати і покривати дороги ожеледицею.

Скріншот: meteo.gov.ua

У народному календарі у перший день зими вшановується пам'ять святих Платона і Романа. У народі цей день називають зимоуказателем, оскільки погода цього дня визначає погоду усієї зими. Якщо зранку тепло — відлига на початку зими, холод і хурделиця опівдні — такою бути середині зими, а якщо під вечір завоет, закрутить заметіль — то піде зима від нас неохоче, з погрозами.

Раніше стало відомо, яка погода буде в грудні.

Крім того, синоптики дали прогноз на перший день зими в Україні.

Нагадаємо, що "Киевавтодор" закликав не паркувати транспорт вздовж доріг при погіршенні погоди.

Відео: РБК-Україна