ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Сніг і ожеледиця: прогноз погоди в Києві на 1 грудня

STYLERЖиття    01.12.2018 - 07:07
Сніг і ожеледиця: прогноз погоди в Києві на 1 грудня
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Синоптики розповіли про погоду в столиці в суботу

За прогнозами Укргідрометцентру, у п'ятницю, 1 грудня, в Києві з самого ранку і до пізнього вечора йтиме сніг.

Вдень температура повітря триматиметься в районі -4 — -6 °C. Вночі стовпчик термометра опуститься до -10 градусів.

Сонце в цей день сховається за хмарами, а опади моментально будуть замерзати і покривати дороги ожеледицею.

ÐÐ½ÐµÐ¼ Ñ'ÐµÐ¼Ð¿ÐµÑÐ°Ñ'ÑƒÑÐ° Ð2Ð¾Ð·ÐÑƒÑ...Ð° Ð±ÑƒÐÐµÑ ÐÐµÑÐ¶Ð°Ñ'ÑŒÑ- Ð2 ÑÐ°Ð1Ð¾Ð½ÐµÂ -4 â -6 Â°C. ÐÐ¾ÑÑŒÑŽ ÑÑ'Ð¾Ð»Ð±ÐÐº Ñ'ÐµÑÐ¼Ð¾Ð¼ÐµÑ'ÑÐ° Ð¾Ð¿ÑƒÑÑ'ÐÑ'Ñ- ÐÐ¾ -10 Â°C.

Скріншот: meteo.gov.ua

У народному календарі у перший день зими вшановується пам'ять святих Платона і Романа. У народі цей день називають зимоуказателем, оскільки погода цього дня визначає погоду усієї зими. Якщо зранку тепло — відлига на початку зими, холод і хурделиця опівдні — такою бути середині зими, а якщо під вечір завоет, закрутить заметіль — то піде зима від нас неохоче, з погрозами.

Раніше стало відомо, яка погода буде в грудні.

Крім того, синоптики дали прогноз на перший день зими в Україні.

Нагадаємо, що "Киевавтодор" закликав не паркувати транспорт вздовж доріг при погіршенні погоди.

Відео: РБК-Україна

Морози до -15 градусів: синоптики дали прогноз на перший день зими "Справжня зима": на Закарпатті мороз побив 93-річний рекорд
Новини України Гідрометцентр
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся