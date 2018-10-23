Заметное похолодание и дожди: подробный прогноз погоды в Украине на 23 октября

Гидрометцентр сообщил, какая погода будет в нашей стране во вторник
Во вторник, 23 октября, в большинстве областей Украины погода будет дождливой и холодной.
По данным Укргидрометцентра, более сильный дождь пройдет во Львове.
Днем на Западе страны стоит ожидать от 8 до11 градусов выше нуля, а ночью температура опустится до +2 ... +4 градусов. Ветер западный 7-12 м/с.
На Севере сильных дождей не ожидается. Температура днем будет прохладной, от +7 до +10 градусов, ночью же будет от 0 до +5 градусов. Ветер западный 7-12 м/с.
В Киеве днем от +8 до +10 градусов, ночью – от +3 до +5 градусов.
На Востоке - переменная облачность, осадки не ожидаются. Днем температура будет колебаться от +11 до +16 градусов, а ночью +4…+9 градусов. Ветер западный 7-12 м/с.
На Юге и в Крыму тоже сухо, ожидается переменная облачность. Днем температура в райное +14…+17 градусов, ночью же от +5 до +8 градусов, в Крыму до +9. Ветер западный 7-12 м/с.
Скриншот: meteo.gov.ua
Прогноз погоды в городах Украины:
Ужгород – днем +9...+11, ночью +3…+5
Львов – днем +8...+10, ночью +2…+4
Ивано-Франковск – днем +8...+10, ночью +2…+4
Тернополь – днем +8...+10, ночью +2…+4
Черновцы – днем +9...+11, ночью +2…+4
Хмельницкий – днем +8...+10, ночью +2…+4
Луцк – днем +8...+10, ночью +2…+4
Ровно – днем +7...+9, ночью +2…+4
Житомир – днем +7...+9, ночью +1…+3
Винница – днем +11...+13, ночью +2…+4
Одесса – днем +15...+17, ночью +5…+7
Николаев – днем +14...+16, ночью +6…+8
Херсон – днем +15...+17, ночью +6…+8
Симферополь – днем +15...+17, ночью +7…+9
Кропивницкий – днем +11...+13, ночью +4…+6
Черкассы – днем +9...+11, ночью +2…+4
Чернигов – днем +8...+10, ночью 0…+2
Сумы – днем +9...+11, ночью +2…+4
Полтава – днем +11...+13, ночью +2…+4
Днепр – днем +11…+13, ночью +4…+6
Запорожье – днем +14...+16, ночью +6…+8
Донецк – днем +14...+16, ночью +7…+9
Луганск – днем +12...+14, ночью +6…+8
Харьков – днем +12...+14, ночью +4…+6
Киев – днем +8...+10, ночью +3…+5
Как сообщалось ранее, согласно прогнозу погоды от известного Кота Апельмона, питомца синоптика Натальи Диденко, украинцев на этой неделе ждет существенное похолодание - с 22 - 28 октября станет в Украине переходной от зрелой осени к грядущей зиме, а похолодание постепенно будет усиливаться.
Мы также писали о том, что синоптики рассказали украинцам, какой погоды ждать в ноябре.
Видео: РБК-Украина