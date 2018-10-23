Заметное похолодание и дожди: подробный прогноз погоды в Украине на 23 октября

Коллаж (РБК-Украина)

Гидрометцентр сообщил, какая погода будет в нашей стране во вторник

Во вторник, 23 октября, в большинстве областей Украины погода будет дождливой и холодной.

По данным Укргидрометцентра, более сильный дождь пройдет во Львове.

Днем на Западе страны стоит ожидать от 8 до11 градусов выше нуля, а ночью температура опустится до +2 ... +4 градусов. Ветер западный 7-12 м/с.

На Севере сильных дождей не ожидается. Температура днем будет прохладной, от +7 до +10 градусов, ночью же будет от 0 до +5 градусов. Ветер западный 7-12 м/с.

В Киеве днем от +8 до +10 градусов, ночью – от +3 до +5 градусов.

На Востоке - переменная облачность, осадки не ожидаются. Днем температура будет колебаться от +11 до +16 градусов, а ночью +4…+9 градусов. Ветер западный 7-12 м/с.

На Юге и в Крыму тоже сухо, ожидается переменная облачность. Днем температура в райное +14…+17 градусов, ночью же от +5 до +8 градусов, в Крыму до +9. Ветер западный 7-12 м/с.

Скриншот: meteo.gov.ua

Прогноз погоды в городах Украины:

Ужгород – днем +9...+11, ночью +3…+5

Львов – днем +8...+10, ночью +2…+4

Ивано-Франковск – днем +8...+10, ночью +2…+4

Тернополь – днем +8...+10, ночью +2…+4

Черновцы – днем +9...+11, ночью +2…+4

Хмельницкий – днем +8...+10, ночью +2…+4

Луцк – днем +8...+10, ночью +2…+4

Ровно – днем +7...+9, ночью +2…+4

Житомир – днем +7...+9, ночью +1…+3

Винница – днем +11...+13, ночью +2…+4

Одесса – днем +15...+17, ночью +5…+7

Николаев – днем +14...+16, ночью +6…+8

Херсон – днем +15...+17, ночью +6…+8

Симферополь – днем +15...+17, ночью +7…+9

Кропивницкий – днем +11...+13, ночью +4…+6

Черкассы – днем +9...+11, ночью +2…+4

Чернигов – днем +8...+10, ночью 0…+2

Сумы – днем +9...+11, ночью +2…+4

Полтава – днем +11...+13, ночью +2…+4

Днепр – днем +11…+13, ночью +4…+6

Запорожье – днем +14...+16, ночью +6…+8

Донецк – днем +14...+16, ночью +7…+9

Луганск – днем +12...+14, ночью +6…+8

Харьков – днем +12...+14, ночью +4…+6

Киев – днем +8...+10, ночью +3…+5

Как сообщалось ранее, согласно прогнозу погоды от известного Кота Апельмона, питомца синоптика Натальи Диденко, украинцев на этой неделе ждет существенное похолодание - с 22 - 28 октября станет в Украине переходной от зрелой осени к грядущей зиме, а похолодание постепенно будет усиливаться.

Мы также писали о том, что синоптики рассказали украинцам, какой погоды ждать в ноябре.

Видео: РБК-Украина