Помітне похолодання і дощі: докладний прогноз погоди в Україні на 23 жовтня

Колаж (РБК-Україна)

Гідрометцентр повідомив, яка погода буде в нашій країні у вівторок

У вівторок, 23 жовтня, в більшості областей України погода буде дощовою і холодною.

За даними Укргідрометцентру, найбільш сильний дощ пройде у Львові.

Вдень на Заході країни варто очікувати від 8 до11 градусів вище нуля, а вночі температура опуститься до +2 ... +4 градусів. Вітер західний 7-12 м/с.

На Півночі сильних дощів не очікується. Температура вдень буде прохолодною, від +7 до +10 градусів, вночі буде від 0 до +5 градусів. Вітер західний 7-12 м/с.

У Києві вдень від +8 до +10 градусів, вночі – від +3 до +5 градусів.

На Сході - змінна хмарність, опади не очікуються. Вдень температура коливатиметься від +11 до +16 градусів, а вночі +4...+9 градусів. Вітер західний 7-12 м/с.

На Півдні і в Криму теж сухо, очікується мінлива хмарність. Вдень температура в райное +14...+17 градусів, вночі від +5 до +8 градусів, в Криму до +9. Вітер західний 7-12 м/с.

Скріншот: meteo.gov.ua

Прогноз погоди в містах України:

Ужгород – удень +9...+11, вночі +3...+5

Львів – удень +8...+10, вночі +2...+4

Івано-Франківськ – удень +8...+10, вночі +2...+4

Тернопіль – удень +8...+10, вночі +2...+4

Чернівці – удень +9...+11, вночі +2...+4

Хмельницький – удень +8...+10, вночі +2...+4

Луцьк – удень +8...+10, вночі +2...+4

Рівне – удень +7...+9, вночі +2...+4

Житомир – удень +7...+9, вночі +1...+3

Вінниця – удень +11...+13, вночі +2...+4

Одеса – удень +15...+17, вночі +5...+7

Миколаїв – удень +14...+16, вночі +6...+8

Херсон – удень +15...+17, вночі +6...+8

Сімферополь – удень +15...+17, вночі +7...+9

Кропивницький – удень +11...+13, вночі +4...+6

Черкаси – удень +9...+11, вночі +2...+4

Чернігів – удень +8...+10, вночі 0...+2

Суми – удень +9...+11, вночі +2...+4

Полтава – удень +11...+13, вночі +2...+4

Дніпро – удень +11...+13, вночі +4...+6

Запоріжжя – удень +14...+16, вночі +6...+8

Донецьк – удень +14...+16, вночі +7...+9

Луганськ – удень +12...+14, вночі +6...+8

Харків – удень +12...+14, вночі +4...+6

Київ – удень +8...+10, вночі +3...+5

Як повідомлялося раніше, згідно з прогнозом погоди від відомого Кота Апельмона, вихованця синоптика Наталки Діденко, українців на цьому тижні чекає суттєве похолодання - з 22 - 28 жовтня стане в Україні перехідний від зрілої осені до прийдешньої зими, а похолодання поступово посилюватиметься.

Ми також писали про те, що синоптики розповіли українцям, якої погоди чекати в листопаді.

Відео: РБК-Україна