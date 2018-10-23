Помітне похолодання і дощі: докладний прогноз погоди в Україні на 23 жовтня

Гідрометцентр повідомив, яка погода буде в нашій країні у вівторок
У вівторок, 23 жовтня, в більшості областей України погода буде дощовою і холодною.
За даними Укргідрометцентру, найбільш сильний дощ пройде у Львові.
Вдень на Заході країни варто очікувати від 8 до11 градусів вище нуля, а вночі температура опуститься до +2 ... +4 градусів. Вітер західний 7-12 м/с.
На Півночі сильних дощів не очікується. Температура вдень буде прохолодною, від +7 до +10 градусів, вночі буде від 0 до +5 градусів. Вітер західний 7-12 м/с.
У Києві вдень від +8 до +10 градусів, вночі – від +3 до +5 градусів.
На Сході - змінна хмарність, опади не очікуються. Вдень температура коливатиметься від +11 до +16 градусів, а вночі +4...+9 градусів. Вітер західний 7-12 м/с.
На Півдні і в Криму теж сухо, очікується мінлива хмарність. Вдень температура в райное +14...+17 градусів, вночі від +5 до +8 градусів, в Криму до +9. Вітер західний 7-12 м/с.
Скріншот: meteo.gov.ua
Прогноз погоди в містах України:
Ужгород – удень +9...+11, вночі +3...+5
Львів – удень +8...+10, вночі +2...+4
Івано-Франківськ – удень +8...+10, вночі +2...+4
Тернопіль – удень +8...+10, вночі +2...+4
Чернівці – удень +9...+11, вночі +2...+4
Хмельницький – удень +8...+10, вночі +2...+4
Луцьк – удень +8...+10, вночі +2...+4
Рівне – удень +7...+9, вночі +2...+4
Житомир – удень +7...+9, вночі +1...+3
Вінниця – удень +11...+13, вночі +2...+4
Одеса – удень +15...+17, вночі +5...+7
Миколаїв – удень +14...+16, вночі +6...+8
Херсон – удень +15...+17, вночі +6...+8
Сімферополь – удень +15...+17, вночі +7...+9
Кропивницький – удень +11...+13, вночі +4...+6
Черкаси – удень +9...+11, вночі +2...+4
Чернігів – удень +8...+10, вночі 0...+2
Суми – удень +9...+11, вночі +2...+4
Полтава – удень +11...+13, вночі +2...+4
Дніпро – удень +11...+13, вночі +4...+6
Запоріжжя – удень +14...+16, вночі +6...+8
Донецьк – удень +14...+16, вночі +7...+9
Луганськ – удень +12...+14, вночі +6...+8
Харків – удень +12...+14, вночі +4...+6
Київ – удень +8...+10, вночі +3...+5
Як повідомлялося раніше, згідно з прогнозом погоди від відомого Кота Апельмона, вихованця синоптика Наталки Діденко, українців на цьому тижні чекає суттєве похолодання - з 22 - 28 жовтня стане в Україні перехідний від зрілої осені до прийдешньої зими, а похолодання поступово посилюватиметься.
Ми також писали про те, що синоптики розповіли українцям, якої погоди чекати в листопаді.
Відео: РБК-Україна