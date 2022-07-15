Прощай, молодость: названы продукты, которые ускоряют старение

Гликацией или гликостарением называется соединение белков с сахарами. Этот процесс необратим, он сопровождает нас всю жизнь, набирая обороты с годами. От интенсивности гликации напрямую зависит состояние нашего здоровья и внешний вид. Она влияет не только на кожу, но и на мышцы, сосуды, кишечник и даже головной мозг.

Эффекты гликации:

гиперпигментация

тусклый цвет и неровный оттенок кожи

провисание тканей

старческие пятна

морщины

Какие продукты способствуют гликации:

Сахар

Под действием избыточного сахара разрушаются эластин и коллаген - белки, ответственные за сохранение кожи молодой, гладкой и упругой.



Простые углеводы

Действуют по той же системе, что и сахар. Полностью исключать углеводы не надо, просто заменить их на сложные (бурый рис, цельнозерновой хлеб, паста из цельного зерна).



Молочная продукция

За счет большого содержания лактозы (молочного сахара), тоже имеет влияние на состояние кожи. Поэтому лучше ею не злоупотреблять.



Важные показатели, на которые стоит обратить внимание, говоря о гликации, это - глюкоза крови, индекс Нома и гликированный гемоглобин. Также обращаем внимание на уровень инсулина, ведь инсулинорезистентность - прямое следствие повышенных уровней гликации.



Отдельно можно выделить кофеин. Кофе и другие напитки, которые в большом количестве содержат кофеин, приводят к обезвоживанию кожи и благодаря этому к преждевременному старению, появлению глубоких морщин и потере упругости. Понятно, что 1 чашка в день не влияет таким образом, но лучше кофеином не злоупотреблять.



И также обращайте внимание на способы приготовления пищи. Жареные блюда - источник продуктов гликации. Лучше готовить на продукты пару или отваривать.