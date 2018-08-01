Проститутки бежали следом: экс-силовик РФ рассказал об особенностях соседства с фейковыми республиками

Фото: Ростовская область (don24.ru)

В Ростовскую область потянулись воры, мошенники и проститутки

Бывший высокопоставленный силовик из Ростовской области рассказал о том, что после создания фейковых республик "ЛНР" и "ДНР" в Ростовскую область ринулись воры, мошенники и проститутки. Об этом он сообщил в интервью для "Новой газеты".

Экс-силовик, который пожелал остаться инкогнито, рассказал, что после создания так называемых республик, в регионе начался передел влияния. По его словам, "воров в законе" начали теснить новые, а со старой гвардией никто особо не считался. Большинство из них решили перебраться в Ростовскую область, а следом за ними побежали и проститутки.

"Проститутки бежали следом — но чисто по экономическим причинам: там, где воюют, обычно за удовольствия не расплачиваются. В итоге в наших городах началось невиданное. Таганрогские, ростовские девочки взвыли от конкуренции и умоляли остановить демпинг украинок. Жены полицейских обрывали мужьям трубки во время дежурств и не отпускали ни на какие рыбалки", - рассказал силовик.

Он отметил, что такая неразбериха творилась несколько месяцев, а когда стало понятно, что конфликт на востоке Украины надолго, весь этот контингент двинулся туда же, куда и перебрался беглый президент.

"Пару месяцев творился полный бардак, хотя было ясно, что это временно — наша область рассматривалась среди таких "беженцев" только как перевалочный пункт. А когда стало ясно, что конфликт на Донбассе надолго, и девочки, и воры двинулись дальше, в Центр России. Янукович, говорят, тоже больше не живет у нас, перебрался в Москву", - сообщил мужчина.

Он объясняет это тем, что работы в "ДНР" и "ЛНР" нет, разве что только служба в армии. И до 2016 года из РФ туда ехали россияне, чтобы заработать, но потом ситуация изменилась.

"Приличной работы в обеих республиках нет, если не считать службы в их армиях. До 2016 года многие россияне сами ехали туда повоевать и заработать, но потом пошла обратная волна. И россияне, и местные едут на заработки к нам. Почти нет такого, чтобы, как раньше, народ ехал на Донбасс из романтических соображений", - отметил экс-силовик.

Он рассказал, что уже давно сверху идет установка о том, чтобы идейных граждан заворачивать обратно на Донбасс.

"С романтиками вообще интересно вышло. В последние пару лет сверху идет установка, чтобы осложнить активным участникам событий возвращение в Россию. А последний год, перед футбольным чемпионатом, это стало особенно заметно. Многих идейных, заметных граждан, и особенно тех, у кого были когда-либо проблемы с государством, фейсы просто разворачивали обратно в "ДНР" и "ЛНР", - признался бывший высокопоставленный силовик.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне предложили жителям Донбасса "валить из РФ"

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Видео: РБК-Украина