Повії бігли слідом: екс-силовик РФ розповів про особливості сусідства з фейковими республіками

Фото: Ростовська область (don24.ru)

В Ростовську область потягнулися злодії, шахраї і повії

Колишній високопоставлений силовик з Ростовської області розповів про те, що після створення фейкових республік "ЛНР" і "ДНР" в Ростовську область кинулися злодії, шахраї і повії. Про це він повідомив в інтерв'ю для "Нової газети".

Екс-силовик, який побажав залишитися інкогніто, розповів, що після створення так званих республік, в регіоні почався переділ впливу. За його словами, "злодіїв у законі" почали тіснити нові, а зі старою гвардією ніхто особливо не зважав. Більшість з них вирішили перебратися в Ростовську область, а слідом за ними побігли і повії.

"Повії бігли слідом — але суто з економічних причин: там, де воюють, зазвичай за задоволення не розплачуються. У підсумку в наших містах почалося небачене. Таганрозькі, ростовські дівчинки завили від конкуренції і благали зупинити демпінг українок. Дружини поліцейських обривали чоловікам трубки під час чергувань і не відпускали ні на які риболовлі", - розповів силовик.

Він зазначив, що така плутанина творилася кілька місяців, а коли стало зрозуміло, що конфлікт на сході України надовго, весь цей контингент рушив туди ж, куди і перебрався побіжний президент.

"Пару місяців творився повний безлад, хоча було ясно, що це тимчасово — наша область розглядалася серед таких "біженців" тільки як перевалочний пункт. А коли стало ясно, що конфлікт на Донбасі надовго, і дівчатка, і злодії рушили далі, в Центр Росії. Янукович, кажуть, теж більше не живе в нас, переїхав до Москви", - повідомив чоловік.

Він пояснює це тим, що роботи в "ДНР" і "ЛНР" немає, хіба що тільки служба в армії. І до 2016 року з РФ туди їхали росіяни, щоб заробити, але потім ситуація змінилася.

"Пристойної роботи в обох республіках немає, якщо не вважати служби в їх арміях. До 2016 року багато росіян самі їхали туди повоювати і заробити, але потім пішла зворотна хвиля. І росіяни, і місцеві їдуть на заробітки до нас. Майже немає такого, щоб, як раніше, народ їхав на Донбас з романтичних міркувань", - зазначив екс-силовик.

Він розповів, що вже давно зверху йде установка про те, щоб ідейних громадян завертати назад на Донбас.

"З романтиками взагалі цікаво вийшло. В останні пару років зверху йде установка, щоб ускладнити активним учасникам подій повернення в Росію. А останній рік, перед футбольним чемпіонатом, це стало особливо помітно. Багатьох ідейних, помітних громадян, і особливо тих, у кого були коли-небудь проблеми з державою, фейси просто повертали назад в "ДНР" і "ЛНР", - зізнався колишній високопоставлений силовик.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни запропонували жителям Донбасу "валити з РФ"

А також розповіли про те, до чого довели бойовики окупований Луганськ.

Відео: РБК-Україна