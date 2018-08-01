"Все разграбили": в сети показали, что до чего довели боевики оккупированный Луганск (видео)

Фото: eduard-456.livejournal.com

Город находится в заброшенном состоянии

В сети показали, что сейчас происходит с оккупированным Луганском. Как сообщается в сюжете "Реальной газеты", опубликованном на канале в YouTube, здания стоят в запустении, медленно превращаясь в добычу для охотников за цветным металлом.

Предприятия, фабрики и банки в городе стоят заброшенными. Но здесь регулярно появляются люди, которые хотят получить информацию, например, документы, личные данные горожан.

Видео: Оккупированный Луганск (youtube.com/Реальная газета)

Юрист отмечает, что мошенники могут воспользоваться добытыми документами в корыстных целях – для заключения сделок.

Ранее сеть развеселило видео празднования в оккупированном Луганске.

Видеозапись, опубликованная Дмитрием Острецовым, сделана в луганском сквере имени "Молодой гвардии", который также известен, как сквер ВЛКСМ.

Также в сети рассказали, чем живет оккупированный Луганск.

Блогер рассказал, что ездил по делам в оккупированный Луганск и от поездки у него осталась масса впечатлений. По его словам, в городе очень много людей в камуфляже.

"Представьте себе немытую вонючую бестолочь в камуфляже. Представили? А сверху эта бестолочь в тулупе. И в папахе", - говорит он.

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