"Все розграбували": в мережі показали, що до чого довели бойовики окупований Луганськ (відео)

Місто знаходиться в занедбаному стані
У мережі показали, що зараз відбувається з окупованим Луганськ. Як повідомляється в сюжеті "Реальної газети", опублікованому на каналі в YouTube, будівлі стоять пусткою, повільно перетворюючись у видобуток для мисливців за кольоровим металом.
Підприємства, фабрики й банки в місті стоять покинутими. Але тут регулярно з'являються люди, які хочуть отримати інформацію, наприклад, документи, особисті дані городян.
Відео: Окупований Луганськ (youtube.com/Реальная газета)
Юрист зазначає, що шахраї можуть скористатися здобутими документами в корисливих цілях – для укладання угод.
Раніше мережа розвеселило відео святкування в окупованому Луганську.
Відеозапис, опублікована Дмитром Острецовым, зроблена в луганському сквері імені "Молодої гвардії", який також відомий, як сквер ВЛКСМ.
Також в мережі розповіли, чим живе окупований Луганськ.
Блогер розповів, що їздив у справах до окупованого Луганськ і від поїздки в нього залишилася маса вражень. За його словами, в місті дуже багато людей у камуфляжі.
"Уявіть собі немиту смердючу нетяму в камуфляжі. Уявили? А зверху ця безтолоч в кожусі. І в папасі", - говорить він.
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