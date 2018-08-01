"Все розграбували": в мережі показали, що до чого довели бойовики окупований Луганськ (відео)

Фото: eduard-456.livejournal.com

Місто знаходиться в занедбаному стані

У мережі показали, що зараз відбувається з окупованим Луганськ. Як повідомляється в сюжеті "Реальної газети", опублікованому на каналі в YouTube, будівлі стоять пусткою, повільно перетворюючись у видобуток для мисливців за кольоровим металом.

Підприємства, фабрики й банки в місті стоять покинутими. Але тут регулярно з'являються люди, які хочуть отримати інформацію, наприклад, документи, особисті дані городян.

Відео: Окупований Луганськ (youtube.com/Реальная газета)

Юрист зазначає, що шахраї можуть скористатися здобутими документами в корисливих цілях – для укладання угод.

Раніше мережа розвеселило відео святкування в окупованому Луганську.

Відеозапис, опублікована Дмитром Острецовым, зроблена в луганському сквері імені "Молодої гвардії", який також відомий, як сквер ВЛКСМ.

Також в мережі розповіли, чим живе окупований Луганськ.

Блогер розповів, що їздив у справах до окупованого Луганськ і від поїздки в нього залишилася маса вражень. За його словами, в місті дуже багато людей у камуфляжі.

"Уявіть собі немиту смердючу нетяму в камуфляжі. Уявили? А зверху ця безтолоч в кожусі. І в папасі", - говорить він.

Герої, що загинули в липні 2018