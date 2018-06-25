"День молодежи": сеть развеселило видео празднования в оккупированном Луганске

"Молодежь" устроила танцы в центре города

В оккупированном Луганске "молодежь" весело отпраздновала праздник и рассмешила пользователей своими танцами. Видео с зажигательными танцами опубликовал пользователь Дмитрий Острецов на своей странице в социальной сети Facebook.

В воскресенье, 24 июня, Украина праздновала День молодежи. Не обошлись без традиционных городских гуляний и в оккупированном Луганске. В одном из скверов города были замечены люди, которые устроили дискотеку. Правда, они были не совсем молодые.

Видеозапись, опубликованная Дмитрием Острецовым, сделана в луганском сквере имени "Молодой гвардии", который также известен, как сквер ВЛКСМ.

На видео видно, как женщины отдыхают под музыку "на полную катушку". Правда, молодежи среди танцовщиц нет.

"Как это развидеть? Руки ж тянутся посмотреть снова и снова!"- написала Анастасия Калинина.

"Класно отжигает! Человек отдыхать умеет на полную катушку", - написала Лена Динес.

Скриншот комментариев (facebook.com/musofon)

Кстати, мы писали о том, как родители ровненских выпускников устроили флешмоб в центре города.

День молодежи в Украине