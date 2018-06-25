"День молоді": мережу розвеселило відео святкування в окупованому Луганську

"Молодь" влаштувала танці в центрі міста

В окупованому Луганську "молодь" весело відсвяткувала свято і розсмішила користувачів своїми танцями. Відео з запальними танцями опублікував користувач Дмитро Острєцов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

У неділю, 24 червня, Україна відзначала День молоді. Не обійшлися без традиційних міських гулянь і в окупованому Луганську. В одному зі скверів міста були помічені люди, які влаштували дискотеку. Правда, вони були не зовсім молоді.

Відеозапис, опублікована Дмитром Острецовим, зроблена в луганському сквері імені "Молодої гвардії", який також відомий, як сквер ВЛКСМ.

На відео видно, як жінки відпочивають під музику "на повну котушку". Правда, молоді серед танцівниць немає.

"Як це развидеть? Руки ж тягнуться переглянути знову і знову!"- написала Анастасія Калініна.

"Класно смалить! Людина вміє відпочивати на повну котушку", - написала Олена Динес.

Скріншот коментарів (facebook.com/musofon)

До речі, ми писали про те, як батьки рівненських випускників влаштували флешмоб у центрі міста.

День молоді в Україні