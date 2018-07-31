"Будьте прокляты": россияне предложили жителям Донбасса "валить из РФ"

Фото: facebook.com welcome2018

Записку с таким текстом оставили на автомобиле

В России в курортном городе Сочи жителям Донбасса сделали недвусмысленное предложение. Об этом рассказал журналист Денис Казанский на своей странице в Twitter.

"Россияне выражают свое почтение туристам из братской "ДНР", - написал журналист.

Казанский также опубликовал фотографию оскорбительной записки, которую оставили на автомобиле BMW с донецкими номерами. Кроме того, машину обрисовали краской.

Скриншот (twitter.com/den_kazansky)

"Будьте прокляты, хохлы. Валите из России", ― сказано в ней.

Владелец машины рассказал, что это было сделано на парковке возле гостиницы, где он остановился.

Скриншот поста (twitter.com/den_kazansky)

Кстати, латвийский депутат предложил раздробить РФ на несколько частей.

Также в сети рассказали о проблемах полуострова после оккупации РФ.

Как сообщалось ранее, пользователи сети возмутились чрезмерному количеству ограждений и заборов на территории аннексированного украинского Севастополя.

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