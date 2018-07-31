"Будьте прокляті": росіяни запропонували жителям Донбасу "валити з РФ"

Записку з таким текстом залишили на автомобілі
У Росії в курортному місті Сочі жителям Донбасу зробили недвозначну пропозицію. Про це розповів журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Twitter.
"Росіяни висловлюють свою повагу туристам з братньої "ДНР", - написав журналіст.
Казанський також опублікував фотографію образливою записки, яку залишили на автомобілі BMW з донецькими номерами. Крім того, машину обмалювали фарбою.
Скріншот (twitter.com/den_kazansky)
"Будьте прокляті, хохли. Валіть з Росії", ― сказано в ній.
Власник машини розповів, що це було зроблено на парковці біля готелю, де він зупинився.
Скріншот поста (twitter.com/den_kazansky)
До речі, латвійський депутат запропонував роздрібнити РФ на кілька частин.
у мережі розповіли про проблеми півострова після окупації РФ.
Як повідомлялося раніше, користувачі мережі обурилися надмірному кількості огорож та парканів на території анексованого українського Севастополя.
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