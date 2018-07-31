"Будьте прокляті": росіяни запропонували жителям Донбасу "валити з РФ"

STYLER LIFE 31.07.2018 - 12:11
Фото: facebook.com welcome2018 Фото: facebook.com welcome2018

Записку з таким текстом залишили на автомобілі

У Росії в курортному місті Сочі жителям Донбасу зробили недвозначну пропозицію. Про це розповів журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Twitter.

"Росіяни висловлюють свою повагу туристам з братньої "ДНР", - написав журналіст.

Казанський також опублікував фотографію образливою записки, яку залишили на автомобілі BMW з донецькими номерами. Крім того, машину обмалювали фарбою.

&quot;Будьте прокляті&quot;: росіяни запропонували жителям Донбасу &quot;валити з РФ&quot;

Скріншот (twitter.com/den_kazansky)

"Будьте прокляті, хохли. Валіть з Росії", ― сказано в ній.

Власник машини розповів, що це було зроблено на парковці біля готелю, де він зупинився.

&quot;Будьте прокляті&quot;: росіяни запропонували жителям Донбасу &quot;валити з РФ&quot;&quot;Будьте прокляті&quot;: росіяни запропонували жителям Донбасу &quot;валити з РФ&quot;Скріншот поста (twitter.com/den_kazansky)

До речі, латвійський депутат запропонував роздрібнити РФ на кілька частин.

у мережі розповіли про проблеми півострова після окупації РФ.

Як повідомлялося раніше, користувачі мережі обурилися надмірному кількості огорож та парканів на території анексованого українського Севастополя.

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Теги:  Россия,  Донбасс