"Будьте прокляті": росіяни запропонували жителям Донбасу "валити з РФ"

Фото: facebook.com welcome2018

Записку з таким текстом залишили на автомобілі

У Росії в курортному місті Сочі жителям Донбасу зробили недвозначну пропозицію. Про це розповів журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Twitter.

"Росіяни висловлюють свою повагу туристам з братньої "ДНР", - написав журналіст.

Казанський також опублікував фотографію образливою записки, яку залишили на автомобілі BMW з донецькими номерами. Крім того, машину обмалювали фарбою.

Скріншот (twitter.com/den_kazansky)

"Будьте прокляті, хохли. Валіть з Росії", ― сказано в ній.

Власник машини розповів, що це було зроблено на парковці біля готелю, де він зупинився.

Скріншот поста (twitter.com/den_kazansky)

До речі, латвійський депутат запропонував роздрібнити РФ на кілька частин.

у мережі розповіли про проблеми півострова після окупації РФ.

Як повідомлялося раніше, користувачі мережі обурилися надмірному кількості огорож та парканів на території анексованого українського Севастополя.

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