"Военные конфликты закончатся": латвийский депутат предложил раздробить РФ на несколько частей

Иллюстративное фото (pixabay)

Он заявил, что тогда настанет долговременный мир

Депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс заявил о том, что нужно разделить Россию на несколько этнических частей для того, чтобы установить мир в Европе на много лет. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Только тогда, когда Россия распадется на более мелкие страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, и в Европе начнется долгий период мира!" – написал он в публикации.

Скриншот поста (twitter.com/akirstei)

Пост политик написал в ответ известному российскому публицисту Евгению Понасенкову, который посвятил твит писателю Владимиру Войновичу, ушедший из жизни 28 июля на 86 году жизни. В своей публикации российский деятель процитировал вариант гимна СССР, который однажды предложил Войнович.

Скриншот поста (twitter.com/Ponasenkov)

Напомним, популярная украинская певица Анастасия Приходько призналась, что имеет политические амбиции и намерена реализовать их в ближайшее время.

Также мы писали о том, что в сети показали фото Тимошенко с Коломойским в одном из отелей Варшавы. Встреча двух украинских олигархов состоялась не случайно, как считает журналист Богдан Кузьмич, однако о чем говорили политические деятели не известно.

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