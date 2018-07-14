"Случайно встретились?": в сети показали фото Тимошенко с Коломойским в одном из отелей Варшавы

Фото: Юлия Тимошенко (РБК-Украина)

Тимошенко встретилась с потенциальным "клиентом" Антикоррупционного суда, обвиняемого в хищении государственных средств

Встреча создателя "ПриватБанка" Игоря Коломойского с лидером политической партии "Батьківщина" Юлией Тимошенко произошла в одном из отелей Варшавы, Польша, 12 июля. Об этом сообщает журналист Богдан Кузьмич в социальной сети Facebook.

По его мнению, встреча двух украинских олигархов состоялась не случайно, однако о чем говорили политические деятели не известно. О встрече бизнесменов стало известно из уст товарища журналиста, который передал соответствующие фотоматериалы, подтверждающие факт встречи.

Фото: (facebook.com/bohdan.kuzmych)

"По его словам он видел ее (Юлию Тимошенко – ред.) на днях, 12 июля, в гостинице в которой он останавливался переночевать. Отель хороший возле аэропорта. И здесь алярм! Сначала в гостинице появился Игорь Коломойский вместе с председателем Волынского облсовета Игорем Палицей. А минут через 15 в холле гостиницы появилась и Юлия Тимошенко. Не заметить ее всю в белом было невозможно. Вы верите, что Юлия Тимошенко и Игорь Коломойский совсем случайно оказались в одном месте?" – задался вопросом журналист.

Также, он сакцентировал внимание на том, что лидер политической партии "Батьківщина" часто пропускает различные заседания Верховной Рады по личным мотивам. 12 июля — не исключение. В тот день проводилось важное голосование в парламенте.

Фото: (facebook.com/bohdan.kuzmych)

"Юлия Тимошенко часто прогуливает заседания Совета именно в Варшаве. Но, если не ошибаюсь, именно в этот день Рада голосовала за важный проект по изменению закона о Антикоррупционный суд. То есть именно в этот день лидер парламентской фракции прогуляла важное голосования в парламенте ради встречи с потенциальным клиентом Антикоррупционного суда, которого обвиняют в обворовывании государства на миллиарды долларов? Сколько продолжалась эта встреча - мой знакомый юзернейм не знает", — добавил Кузьмич.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/bohdan.kuzmych

Напомним, что программа "Доброго ранку, країно!" начала отсчет дней победы над цензурой после получения решения суда о запрете закрытия программы из-за эфира с Юлией Тимошенко.

Видео: (video.rbc.ua)