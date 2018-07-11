"Доброго ранку, країно!" вышло на "UA: Первый" с отсчетом дней победы над цензурой

"Доброго ранку, країно!" на "UA:Перший"

Журналисты сообщили, что счетчик будет обновляться ежедневно

Программа "Доброго ранку, країно!" начала отсчет дней победы над цензурой после получения решения суда о запрете закрытия программы. Об этом говорится в сообщении на официальной странице в Фейсбук, в котором опубликовано инфографику с историей борьбы программы с цензурой.

"Сегодня мы начали отсчет дней победы над цензурой. Каждый зритель сможет видеть эти данные в эфире во время просмотра "Доброго ранку, країно!". Будьте с нами – не переключайтесь", – подчеркнули журналисты.

Также они отметили, что руководство "Суспильного" сознательно распространяет ложь.

"Аласания говорит, что они вовремя предупредили нас о закрытии программы. Нет – невовремя: согласно договору, датой предупреждения считается дата получения сообщения. Мы должны были получить письмо до 10 июня, а пришло оно 19-го", – сообщили журналисты.

Они добавили, что Суспильне пытается всех убедить, что закрытие программы не связано с эфиром оппозиционного политика Юлии Тимошенко, но это неправда.

"Официальное сообщение о закрытии программы прозвучало 6 июля с упоминанием Тимошенко. Более того, этому сообщению предшествовало передача решение суда руководству НОТУ", – говорится в сообщении.

Редакция программы "Доброго ранку, країно!" также заявила, что вчера риторика руководства канала изменилась.

"Вдруг вчера риторика изменилась: понимая, что за невыполнение решения суда – уголовная ответственность, Аласания и ко заявили, что эфир продолжается.... И добавили еще много лишних слов, от которых, судя по всему, в ближайшее время придется снова отказаться. Но для руководства Суспильного – это уже обычная практика", – сообщили журналисты.

Как известно, 9 июля ведущая программы "Доброго ранку, країно!" сообщила, что после эфира с Юлией Тимошенко руководство Национального суспильного решило прекратить трансляцию рейтинговой программу в эфире "UA:Первый". Позже руководство НОТУ сообщило, что направляло предупредительные письма.