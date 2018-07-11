"Доброго ранку, країно!" вийшло на "UA:Перший" з відліком днів перемоги над цензурою

"Доброго ранку, країно!" на "UA:Перший"

Журналісти повідомили, що лічильник буде оновлюватися щодня

Програма "Доброго ранку, країно" розпочала відлік днів перемоги над цензурою після отримання рішення суду про заборону закриття програми. Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці у Фейсбук, в якому опубліковано інфографіку із історією боротьби програми із цензурою.

"Сьогодні ми розпочали відлік днів перемоги над цензурою. Кожен глядач зможе бачити ці дані в ефірі під час перегляду "Доброго ранку, країно!". Будьте з нами – не перемикайтесь", – наголосили журналісти.

Також вони зазначили, що керівництво "Суспільного" свідомо поширює неправду.

"Аласанія каже, що вони вчасно попередили нас про закриття програми. Ні – невчасно: згідно з угодою, датою попередження вважається дата отримання повідомлення. Ми мали отримати лист до 10 червня, а надійшов він 19-го", – поінформували журналісти.

Вони додали, що Суспільне намагається всіх переконати, що закриття програми не пов’язане з ефіром опозиційного політика Юлії Тимошенко, але це неправда.

"Офіційне повідомлення про закриття програми пролунало 6 липня зі згадуванням Тимошенко. Більше того, цьому повідомленню передувало передача рішення суду керівництву НСТУ!, – йдеться у повідомленні.

Редакція програми "Доброго ранку, країно!" також заявила, що вчора риторика керівництва каналу змінилась.

"Раптом вчора риторика змінилась: розуміючи, що за невиконання рішення суду – кримінальна відповідальність, Аласанія і ко заявили, що ефір продовжується…. І додали ще багато зайвих слів, від яких, судячи з усього, найближчим часом доведеться знову відмовитися. Але для керівництва Суспільного – це вже звична практика", – повідомили журналісти.

Як відомо, 9 липня ведуча програми "Доброго ранку, країно!" повідомила, що після ефіру з Юлією Тимошенко керівництво Національного суспільного телебачення вирішило припинити трансляцію найрейтинговішої програми в ефірі "UA:Перший". Пізніше керівництво НСТУ повідомило, що надсилало попереджувальні листи.