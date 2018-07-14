"Випадково зустрілися?": у мережі показали фото Тимошенко з Коломойським в одному з готелів Варшави

Фото: Юлія Тимошенко (РБК-Україна)

Тимошенко зустрілася з потенційним "клієнтом" Антикорупційного суду, обвинуваченим у розкраданні державних коштів

Зустріч творця "Приватбанку" Ігоря Коломойського з лідером політичної партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко відбулася в одному з готелів Варшави, Польща, 12 липня. Про це повідомляє журналіст Богдан Кузьмич в соціальній мережі Facebook.

На його думку, зустріч двох українських олігархів відбулася не випадково, однак про що говорили політичні діячі не відомо. Про зустріч бізнесменів стало відомо з вуст товариша журналіста, який передав відповідні фотоматеріали, що підтверджують факт зустрічі.

Фото: (facebook.com/bohdan.kuzmych)

"За його словами, він бачив її (Юлію Тимошенко – ред.) на днях, 12 липня, в готелі в якому він зупинявся переночувати. Готель хороший біля аеропорту. І тут алярм! Спочатку в готелі з'явився Ігор Коломойський разом з головою Волинської облради Ігорем Палицею. А хвилин через 15 в холі готелю з'явилася і Юлія Тимошенко. Не помітити її всю в білому було неможливо. Ви вірите, що Юлія Тимошенко та Ігор Коломойський зовсім випадково опинилися в одному місці?" – задався питанням журналіст.

Також він закцентував увагу на тому, що лідер політичної партії "Батьківщина" часто пропускає різні засідання Верховної Ради з особистих мотивів. 12 липня — не виняток. В той день проводилося важливе голосування в парламенті.

Фото: (facebook.com/bohdan.kuzmych)

"Юлія Тимошенко часто прогулює засідання Ради саме у Варшаві. Але, якщо не помиляюся, саме в цей день Рада голосувала за важливий проект щодо зміни закону про Антикорупційний суд. Тобто саме в цей день лідер парламентської фракції прогуляла важливе голосування в парламенті заради зустрічі з потенційним клієнтом Антикорупційного суду, якого звинувачують в обкраданні держави на мільярди доларів? Скільки тривала ця зустріч - мій знайомий юзернейм не знає", — додав Кузьмич.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/bohdan.kuzmych

Нагадаємо, що програма "Доброго ранку, країно!" почала відлік днів перемоги над цензурою після отримання рішення суду про заборону закриття програми через ефір з Юлією Тимошенко.

Відео: (video.rbc.ua)