"Військові конфлікти закінчаться": латвійський депутат запропонував роздрібнити РФ на кілька частин

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Він заявив, що тоді настане довготривалий мир

Депутат сейму Латвії Олександр Кірштейнс заявив про те, що потрібно розділити Росію на кілька етнічних частин для того, щоб встановити мир в Європі на багато років. Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.

"Тільки тоді, коли Росія розпадеться на менші країни за етнічним складом, військові конфлікти закінчаться, і в Європі почнеться довгий період миру!" – написав він у публікації.

Скріншот поста (twitter.com/akirstei)

Пост політик написав у відповідь відомому російському публіцисту Євгену Понасенкову, який присвятив твіт письменнику Володимиру Войновичу, який пішов із життя 28 липня на 86 році життя. У своїй публікації російський діяч процитував варіант гімну СРСР, який одного разу запропонував Войнович.

Скріншот поста (twitter.com/Ponasenkov)

Нагадаємо, популярна українська співачка Анастасія Приходько зізналася, що має політичні амбіції та має намір реалізувати їх найближчим часом.

Також ми писали про те, що в мережі показали фото Тимошенко з Коломойським в одному з готелів Варшави. Зустріч двох українських олігархів відбулася не випадково, як вважає журналіст Богдан Кузьмич, проте про що говорили політичні діячі не відомо.

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