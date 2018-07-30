"Військові конфлікти закінчаться": латвійський депутат запропонував роздрібнити РФ на кілька частин

Він заявив, що тоді настане довготривалий мир
Депутат сейму Латвії Олександр Кірштейнс заявив про те, що потрібно розділити Росію на кілька етнічних частин для того, щоб встановити мир в Європі на багато років. Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.
"Тільки тоді, коли Росія розпадеться на менші країни за етнічним складом, військові конфлікти закінчаться, і в Європі почнеться довгий період миру!" – написав він у публікації.
Скріншот поста (twitter.com/akirstei)
Пост політик написав у відповідь відомому російському публіцисту Євгену Понасенкову, який присвятив твіт письменнику Володимиру Войновичу, який пішов із життя 28 липня на 86 році життя. У своїй публікації російський діяч процитував варіант гімну СРСР, який одного разу запропонував Войнович.
Скріншот поста (twitter.com/Ponasenkov)
Нагадаємо, популярна українська співачка Анастасія Приходько зізналася, що має політичні амбіції та має намір реалізувати їх найближчим часом.
Також ми писали про те, що в мережі показали фото Тимошенко з Коломойським в одному з готелів Варшави. Зустріч двох українських олігархів відбулася не випадково, як вважає журналіст Богдан Кузьмич, проте про що говорили політичні діячі не відомо.
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