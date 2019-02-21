Мы просто в шоке! Коллекторы "похоронили" ребенка из-за долгов родителей

Траурное объявление разослали всем друзьям и родственникам

Семья из Вознесенска Николаевской области попала в дикую ситуацию из-за коллекторов, которые выбивали погашения задолженности по кредиту. Об этом сообщает издание РИА Мелитополь.

Семья Ивановых воспитывает троих дочерей – двух, пяти и шести лет. Когда главе семейству понадобилось срочно оплатить медицинские услуги, он вместе с женой взял кредит в одной из компаний быстро-займов в Мелитополе. Суммы были небольшие – 800 и 1000 гривен. Погасить задолженность вовремя семья не смогла и на них посыпались угрозы от коллекторов.

"Сначала мне звонили и угрожали, что поставят на колени меня и даже мою бабушку, если я не верну долг", - рассказал Вадим.

Далее коллекторы решили задействовать агрессивные методы. Они разместили в интернете фотографию с черной траурной лентой старшей дочери Ивановых Элины и написали, что отец заболел раком мозга, мать погрязла в долгах, а дочь погибла от рук коллекторов и срочно нужны деньги.

Эту фотографию в социальных сетях разослали всем друзьям и родственникам Ивановых. На семью обрушился шквал звонков, так как в объявлении были указаны номера телефонов обоих супругов.

Скриншот фото (ria-m.tv)

"А теперь нам целый день звонят родственники, друзья и знакомые и в ужасе спрашивают, действительно ли умерла наша старшая дочь. Аккаунты, с которых нашим близким рассылают фотоколлаж дикого содержания, не имеют никакой личной информации и реальных фото. Мы уверены, что так с нас "выбивают" долг - в информации, которую распространяют от имени неизвестного всеукраинского общества, есть даже открытая угроза, что "ребенка жестоко убили коллекторы". Мы просто в шоке!" - рассказал Вадим.

Ивановы планируют обратиться в полицию, чтобы защитить себя и малолетних детей от жутких угроз.

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