Бесплатный сыр: по какой схеме украинцев обдирают "быстрые" кредитные компании

Коллаж РБК-Украина

"Быстрые кредиты" очень быстро передают должников коллекторским компаниям

Кредитные мафы, которые предлагают воспользоваться услугой "быстрых" кредитов, можно увидеть повсюду. Они убеждают, что кредит без проблем, вопросов и лишних документов может оформить каждый желающий. Однако забывают предупредить о важных деталях. Собственное расследование провел "24 канал".

Скорость – здесь означает не только то, как оперативно вам выдадут на руки средства, но и то, как быстро вам насчитают баснословные проценты. Вы не успеете и глазом моргнуть, как ваши персональные данные передадут коллекторской компании.

Одна из пострадавших заемщиц рассказала, как стала "должницей" фирмы "Компаньон Финанс". Год назад ей срочно нужны деньги. Они одолжила шесть тысяч, через некоторое время была должна уже 14 тысяч. Теперь коллекторы "выбивают" из нее 100 тысяч.

"Я взяла сумму шесть тысяч гривен, подписала договор, он есть у меня на руках. Некоторое время я не платила, набежали проценты. Общая сумма была уже 14 тысяч гривен и еще дополнительно проценты", – рассказала "должница" фирмы.

Девушка оплатила эту сумму, сохранила квитанции, но не получила справку о закрытии кредита. Этот нюанс и стал роковым.

Иллюстративное фото: twitter.com/CreditsMoney

"Должница" узнала об этом только через полгода – ей позвонили из коллекторской компании и назвали шокирующую сумму долга.

"Они начали звонить моим родителям на работу. Они госслужащие. А еще начали распространять неправдивую информацию о том, что я скрываюсь, хотя я постоянно выходила на связь, начали угрожать, что приедут, арестуют, меня посадят", – вспомнила "должница".

Теперь она должна 100 тысяч гривен. Когда начала выяснять, оказалось, что коллекторское агентство "Фактор", которое требовало у нее деньги, зарегистрировано в жилом доме, даже без номера офиса. Оно уже имеет несколько уголовных дел по схожей схеме с несуществующими договорами.

Юрист Виктория Гапоненко объяснила, что в Украине не существует официального понятия "коллектор" или "коллекторская компания". Это субъекты хозяйственной деятельности или физические лица, которые требуют с граждан средства в разными способами.

Иллюстративное фото: twitter.com/CreditsMoney

На официальном сайте компании все очень оптимистично: они одалживают быстрые деньги в отделении или онлайн. Стандартная ставка онлайн-кредита – 1,85% в день или 676% в год.

В другой компании, которая предлагает быстрые кредиты – "Moneyveo", можно иметь долг и даже не знать об этом. В подобную историю три месяца назад попал Валерий Яковенко – основатель компании "Drone.UA". О том, что он должник, предприниматель не догадывался, пока на получил письмо на его электронную почту.

В письме было сказано, что у него есть договор, кредитный займ и просрочки по долгу. Кто-то на имя Валерия получил кредит с использованием его имени на карту, которая ему не принадлежит.

Без его разрешения использовали персональные данные, чтобы получить кредит – девять тысяч гривен. Валерий подал в полицию заявление о мошенничестве.

История получила огласку и уже через несколько дней, так называемого долга, удалось избавиться. Менеджеры "Moneyveo" среагировали быстро. Однако, как выяснилось, его случай не уникальный. До сих пор Валерию пишут "коллеги по несчастью" и просят о помощи.

Иллюстративное фото: УНИАН

На сегодня к нему обратилось около 20 человек.

"Они написали заявление в полицию, обратились в компанию напрямую. Они старались получить хотя бы копию договора, который якобы подписали. Им отказывали, никто не хотел иметь с ними дела", – добавил Валерий Яковенко.

В офисе "Moneyveo" менеджеры оправдываются, мол, это они пострадавшие – Валерий Яковенко сам выложил свои персональные данные в интернет, когда участвовал в тендерах системы ProZorro. А их онлайн-платформа дала сбой верификации.

В "Moneyveo" это называют неудачной шуткой.

Виде: "24 канал"

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