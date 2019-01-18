Безкоштовний сир: за якою схемою українців обдирають "швидкі" кредитні компанії

Колаж РБК-Україна

"Швидкі кредити" дуже швидко передають боржників колекторським компаніям

Кредитні мафи, які пропонують скористатися послугою "швидких" кредитів, можна побачити повсюди. Вони переконують, що кредит без проблем, питань і зайвих документів може оформити кожен охочий. Однак забувають попередити про важливі деталі. Власне розслідування провів "24 канал".

Швидкість – тут означає не тільки те, як оперативно вам видадуть на руки кошти, але й те, як швидко вам нарахують шалені відсотки. Ви не встигнете й моргнути оком, як ваші персональні дані передадуть до колекторської компанії.

Одна з постраждалих позичальниць розповіла, як стала "боржницею" фірми "Компаньйон Фінанс". Рік тому їй терміново потрібні гроші. Вони позичила шість тисяч, через певний час була винна вже 14 тисяч. Тепер колектори "вибивають" з неї 100 тисяч.

"Я взяла суму шість тисяч гривень, підписала договір, він є в мене на руках. Певний час я не сплачувала, набігли відсотки. Загальна сума була вже 14 тисяч гривень і ще додатково відсотки", – розповіла "боржниця" фірми.

Дівчина сплатила цю суму, зберегла квитанції, але не отримала довідку про закриття кредиту. Цей нюанс і став фатальним.

Ілюстративне фото: twitter.com/CreditsMoney

"Боржниця" дізналася про це лише за півроку – їй зателефонували з колекторської компанії і назвали шокуючу суму боргу.

"Вони почали телефонувати моїм батькам на роботу. Вони держслужбовці. А ще почали розповсюджувати неправдиву інформацію про те, що я переховуюсь, хоча я постійно виходила на зв'язок, почали погрожувати, що приїдуть, арештують, що мене посадять", – згадала "боржниця".

Тепер вона вже винна 100 тисяч гривень. Коли почала з’ясовувати, виявилося, що колекторське агентство "Фактор", яке вимагало в неї гроші, зареєстроване в житловому будинку, навіть без номеру офісу. Воно вже має кілька кримінальних справ за схожою схемою з неіснуючими договорами.

Юрист Вікторія Гапоненко пояснила, що в Україні не існує офіційного поняття "колектор" чи "колекторська компанія". Це суб'єкти господарської діяльності або просто фізичні особи, які вимагають з громадян кошти у різний спосіб.

Ілюстративне фото: twitter.com/CreditsMoney

На офіційному сайті компанії все дуже оптимістично: вони позичають швидкі гроші у відділенні чи онлайн. Стандартна ставка онлайн-кредиту – 1,85% на день або 676% на рік.

В іншій компанії, яка пропонує швидкі кредити – "Moneyveo", можна мати борг та навіть не знати про це. В подібну історію три місяці тому потрапив Валерій Яковенко – засновник компанії "Drone.UA". Про те, що він боржник, підприємець не здогадувався, доки на отримав листа на його електрону пошту.

У листі було сказано, що у нього є договір, кредитна позика і прострочення по боргу. Хтось на ім'я Валерія отримав кредит з використанням його імені на картку, яка йому не належить.

Без його дозволу використали персональні дані, щоб отримати кредит – дев’ять тисяч гривень. Валерій подав до поліції заяву про шахрайство.

Історія набула розголосу та вже за кілька днів, так званого боргу, вдалось позбутись. Менеджери "Moneyveo" зреагували швидко. Однак, як з’ясувалось, його випадок не унікальний. До цього часу Валерію пишуть "колеги по нещастю" і просять про допомогу.

Ілюстративне фото: УНІАН

Наразі до нього звернулось близько 20 чоловік.

"Вони написали заяву в поліцію, звернулися в компанію безпосередньо. Вони намагалися отримати хоча б копію договору, який нібито підписали. Їм відмовляли, ніхто не хотів мати з ними справи", – додав Валерій Яковенко.

В офісі "Moneyveo" менеджери виправдовуються, мовляв, це вони постраждалі – Валерій Яковенко сам виклав свої персональні дані в інтернет, коли брав участь у тендерах системи ProZorro. А їхня онлайн-платформа дала збій верифікації.

У "Moneyveo" це називають невдалим жартом системи.

Віде: "24 канал"

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