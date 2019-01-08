Обіцяв витягнути сина з тюрми: жінка віддала псевдо-копу 200 тисяч заощаджень

Колаж РБК-Україна

Невідомий зателефонував і представився співробітником поліції

До чергової частини Покровського відділу поліції із заявою звернулась мешканка місцева мешканука, яка поскаржилась на те, що її ошукали невідомі. З’ясувалось, що жінці зателефонував незнайомець, назвався слідчим і повідомив, що її син когось побив, і зараз знаходиться у поліцейському відділку. Про це повідомив Покровський відділ поліції в Донецькій області.

Зловмисник, який представився слідчим, по телефону сказав жінці, що вона має передати йому гроші через посередника, якщо вона не хоче, щоб її син сів у тюрму.

Потерпіла віддала "посереднику" всі свої заощадження - 100 тисяч гривень та 5 тисяч доларів США. Згодом жінці зателефонував син - вона почала розпитувати його, чи все владнали зі "слідчим", хлопець відповів їй, що вперше про це чує.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 190 "шахрайство" ККУ. Наразі поліцейські встановлюють особу зловмисника. Псевдо-копу загрожує тюремне ув'язнення терміном на 3 роки.

До речі, у Києві судитимуть шахрая за викрадення коштів у фіктивному "обміннику" - він ошукав клієнта на 50 тисяч євро.

Нагадаємо, нещодавно одна з інтернет-шахрайок розкрила схему, за якою "розводять" чоловіків на гроші у соціальних мережах.

Також ми повідомляли про те, що у Рівненській області шахрайка, яка викрала 60 тисяч гривень заощаджень у подружжя пенсіонерів померла під час допиту.