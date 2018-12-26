Віртуальна коханка: як українців "розводять" на гроші в мережі

Колаж РБК-Україна

Дівчата йдуть на різноманітні уловки, щоб ошукати довірливих чоловіків через Інтернет

Українських чоловіків все частіше "розводять" на гроші у соціальних мережах. Один з найпопулярніших способів - віртуальний секс. Виявляється, чоловіки не рідко потрапляють на гачок українських та закордонних спокусниць, позбуваючись при цьому чималих коштів.

У інтерв'ю газеті "Неділя" професійна віртуальна коханка Ірина розповіла, як їй вдається непогано заробляти на українських чоловіках.

"Я переїхала з села в Ужгород, де мене ніхто не знав, тож мені було абсолютно байдуже, хто знаходиться по той бік монітору. Я почала практикувати інтим і з українцями та закарпатцями. Охочі знаходилися завжди. Працювала сама, без якихось посередників. Знайомилася, заводила розмову, спокушала. А потім пропонувала секс на відстані за гроші", - розповіла жінка.

Так тривало доти, доки у неї не захворів син.

"В один момент мені потрібна була велика сума. Просити я не мала в кого, кредит взяти не могла, бо ніде не працювала. Тоді мені спало на думку пошантажувати одного з постійних клієнтів. Я знала, що він одружений і попросила в нього певну суму, мовляв, наші сеанси я записувала на відео, тож якщо не заплатить, скину його дружині", - говорить Ірина.

Чоловік, звісно ж, не хотів втратити родину, тому, як розповіла жінка, одразу почав торгуватись.

"Суму ми зменшили і він таки заплатив. Я зрозуміла, що це діє, і зробила так ще з декількома. Це було справді вигідно. Невдовзі в мене були на руках необхідні гроші. Із того часу справді періодично шантажую клієнтів. Але не всіх. Я знаю, кого можна, а кого - ні. Вважаю, що не роблю нічого протизаконного, бо жодного разу, навіть якщо чоловік категорично відмовлявся платити, я не здала його дружині", - резюмувала вона.

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