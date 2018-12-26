Виртуальная любовница: как украинцев "разводят" на деньги в сети

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Девушки идут на различные уловки, чтобы обмануть доверчивых мужчин через Интернет

Украинских мужчин все чаще "разводят" на деньги в социальных сетях. Один из самых популярных способов - виртуальный секс. Оказывается, мужчины не редко попадают на крючок украинских и зарубежных соблазнительниц, "попадая" при этом на немалые средства.

В интервью газете "Неділя" профессиональная виртуальная любовница Ирина рассказала, как ей удается неплохо зарабатывать на украинских мужчинах.

"Я переехала из села в Ужгород, где меня никто не знал, поэтому мне было совершенно безразлично, кто находится по ту сторону монитора. Я начала практиковать интим с украинцами. Желающие находились всегда. Работала сама, без каких-либо посредников. Знакомилась, заводила разговор, соблазняла. А потом предлагала секс на расстоянии за деньги", - рассказала женщина.

Так продолжалось до тех пор, пока у нее не заболел сын.

"В один момент мне понадобилась большая сумма. Просить не было у кого, кредит взять не могла, потому что нигде не работала. Тогда мне пришло в голову пошантажировать одного из постоянных клиентов. Я знала, что он женат и попросила у него определенную сумму, мол, наши сеансы я записывала на видео, так что если не заплатит, скину его жене", - говорит Ирина.

Мужчина, конечно же, не хотел потерять семью, поэтому, как рассказала женщина, сразу начал торговаться.

"Сумму мы уменьшили и он таки заплатил. Я поняла, что это действует, и сделала так еще с несколькими. Это было действительно выгодно. Вскоре у меня были на руках необходимые деньги. С того времени действительно периодически шантажирую клиентов. Но не всех. Я знаю, кого можно, а кого - нет. Считаю, что не делаю ничего противозаконного, потому что ни разу, даже если мужчина категорически отказывался платить, я не сдала его жене", - резюмировала она.

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