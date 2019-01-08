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Обещал вытащить сына из тюрьмы: женщина отдала псевдо-копу 200 тысяч сбережений

STYLERЖизнь    08.01.2019 - 17:37
Обещал вытащить сына из тюрьмы: женщина отдала псевдо-копу 200 тысяч сбережений
Коллаж РБК-Украина

Неизвестный позвонил и представился сотрудником полиции

В дежурную часть Покровского отдела полиции с заявлением обратилась местная жительница, которая пожаловалась на то, что ее обманули неизвестные. Выяснилось, что женщине позвонил незнакомец, представился следователем и сообщил, что ее сын кого-то избил и сейчас находится в полицейском участке. Об этом сообщил Покровский отдел полиции в Донецкой области.

Злоумышленник, который представился следователем, по телефону сказал женщине, что она должна передать ему деньги через посредника, если она не хочет, чтобы ее сын сел в тюрьму.

Потерпевшая отдала "посреднику" все свои сбережения - 100 тысяч гривен и 5 тысяч долларов США. Позже женщине позвонил сын - она начала расспрашивать его, все ли уладили со "следователем", парень ей ответил, что впервые об этом слышит.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ст. 190 "мошенничество" УКУ. Сейчас полицейские устанавливают личность злоумышленника. Псевдо-копу грозит тюремное заключение сроком на 3 года.

Кстати, в Киеве будут судить мошенника за хищение средств в фиктивном "обменнике" - он обманул клиента на 50 тысяч евро.

Напомним, недавно одна из интернет-мошенниц раскрыла схему, по которой "разводят" мужчин на деньги в социальных сетях.

Также мы сообщали о том, что в Ровенской области мошенница, которая похитила 60 тысяч гривен сбережений у супругов пенсионеров умерла во время допроса.

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