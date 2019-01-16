Дитині погрожували: шахраї виманили у дочки нардепа велику суму грошей

Колаж РБК-Україна

Дівчинка півтора години бродила по місту в сльозах і з грошима

Шахраї зателефонували доньці народного депутата Юрія Солов'я і обманом виманили у неї велику суму грошей. Про інцидент Соловей розповів на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Юрій Соловей повідомив, що в понеділок ввечері на телефон його дочки зловмисники зателефонували і зімітували його голос, нібито вмираючого. Лиходії сказали дитині, що для порятунку її батька треба негайно заплатити $50000.

Дівчинка пояснила, що такої суми в будинку немає і взяти її в такий час ніде і порахувала, яка сума є в її розпорядженні. Шахраї погодилися на 1575 євро і 87 500 гривень.

Далі дівчинку, яка перебувала в стані шоку і в сльозах, півтори години водили по місту, вказуючи їй шлях по телефону і не давши можливості покласти трубку. Вони вивели її до таксиста на вокзалі, який погодився відвезти гроші в Одесу.

Як зазначив Юрій Соловей, більшість таксистів на вокзалі, побачивши заплакану дитину з великою сумою грошей, відмовлялися виконати її прохання.

Після того, як гроші були передані, зловмисники пригрозили дівчинці переслідуваннями і загрозою сім'ї у разі, якщо розповість про цю історію.

Юрій Соловей негайно звернувся в поліцію. Водія таксі знайшли, також затримали кур'єра. В даний момент йде пошук замовника шахрайства.

"Я гордий за свою дочку! За її сміливість і любов до батьків! Вона ще маленька, не розуміє, що в світі, на жаль, є багато поганих людей, які роблять погані вчинки і доля інших людей, у тому числі й дітей їх не цікавить", - написав народний депутат.

Він відзначив чудову роботу оперативників Івано-Франківська та Одеси і зазначив, що йому шкода, що робота вищих чиновників обмежилася лише тим, що вони повідомили про інцидент у ЗМІ.

Скріншот поста (facebook.com/yuriy.solovey)

Користувачі обговорили в коментарях цю ситуацію і висловили співчуття маленькій хоробрій дівчинці, яка пережила страшний стрес.

"Головне, що з донькою все добре. Тримайтеся!", "Це жахлива ситуація ...

Що пережила Яночка? Дуже шкода дитину. Самотність, страх, відчай. Ваша дочка дуже сильна", - написали українці.

Скріншот коментарів (facebook.com/yuriy.solovey)

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