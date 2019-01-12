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Новые мошенники: "работники газовой службы" обчистили пенсионерку на 18 тыс. грн

STYLERЖизнь    12.01.2019 - 16:31
Новые мошенники: "работники газовой службы" обчистили пенсионерку на 18 тыс. грн
Коллаж (РБК-Украина)

80-летняя пенсионерка потеряла свои сбережения

В Харьковской области мошенники обманули пожилую женщину, обманом проникнув в ее квартиру и украв у нее деньги. Преступники представились работниками газовой службы, сказали, что якобы меняют газовые плиты и 80-летняя женщина пустила их в жилище. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Интересно, что две женщины мошенницы, которые работали в паре, вошли в доверие к старушке. Одна из них была на кухне, "заговаривая зубы" владелице квартиры, другая проникла в комнату и похитила у пенсионерки 18 тысяч гривен.

В итоге такого мошенничества пенсионерка лишилась всех своих накопленных сбережений.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Полицейские проводят мероприятия по розыску и задержанию преступников.

Как мы ранее писали, это уже не первая такая история. Например, женщина отдала псевдо-копу 200 тысяч сбережений.

Напомним, недавно одна из интернет-мошенниц раскрыла схему, по которой "разводят" мужчин на деньги в социальных сетях.

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