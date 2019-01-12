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Нові шахраї: "працівники газової служби" обчистили пенсіонерку на 18 тис. грн

STYLERЖиття    12.01.2019 - 16:31
Нові шахраї: "працівники газової служби" обчистили пенсіонерку на 18 тис. грн
Колаж (РБК-Україна)

80-річна пенсіонерка втратила свої заощадження

В Харківській області шахраї обдурили літню жінку, обманом входячи в її квартиру і вкравши у неї гроші. Злочинці представилися працівниками газової служби, сказали, що нібито змінюють газові плити і 80-річна жінка пустила їх у помешкання. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Цікаво, що дві жінки шахрайки, які працювали в парі, увійшли в довіру до старенької. Одна з них була на кухні, "заговорюючи зуби" власниці квартири, інша проникла в кімнату і викрала в пенсіонерки 18 тисяч гривень.

У результаті такого шахрайства пенсіонерка позбулася всіх своїх накопичених заощаджень.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ст 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Поліцейські проводять заходи щодо розшуку і затримання злочинців.

Як ми раніше писали, це вже не перша така історія. Наприклад, жінка віддала псевдо-копу 200 тисяч заощаджень.

Нагадаємо, нещодавно одна з інтернет-шахрайок розкрила схему, за якою "разводят" чоловіків на гроші в соціальних мережах.

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