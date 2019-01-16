Ребенку угрожали: мошенники выманили у дочери нардепа крупную сумму денег

Коллаж РБК-Украина

Девочка полтора часа бродила по городу в слезах и с деньгами

Мошенники позвонили дочери народного депутата Юрия Соловья и обманов выманили у нее крупную сумму денег. Об инциденте рассказал Соловей на своей странице в социальной сети Facebook.

Юрий Соловей сообщил, что в понедельник вечером на телефон его дочери позвонили злоумышленники и сымитировали его голос, якобы умирающего. Злодеи сказали ребенку, что для спасения ее отца нужно немедленно заплатить $50000.

Девочка объяснила, что такой суммы в доме нет и взять ее в такое время негде и посчитала, какая сумма есть в ее распоряжении. Мошенники согласились на 1575 евро и 87 500 гривен.

Далее девочку, которая находилась в состоянии шока и в слезах, полтора часа водили по городу, указывая ей путь по телефону и не дав возможности положить трубку. Они вывели ее к таксисту на вокзале, который согласился отвезти деньги в Одессу.

Как отметил Юрий Соловей, большинство таксистов на вокзале, увидев плачущего ребенка с крупной суммой денег, отказывались выполнить ее просьбу.

После того, как деньги были переданы, злоумышленники пригрозили девочке преследованиями и угрозой семье в случае, если расскажет об этой истории.

Юрий Соловей немедленно обратился в полицию. Водителя такси нашли, также задержали курьера. В данный момент идет поиск заказчика мошенничества.

"Я горд за свою дочь! За ее смелость и любовь к родителям! Она еще маленькая, не понимает, что в мире, к сожалению, есть много плохих людей, которые совершают плохие поступки и судьба других людей, в том числе и детей их не интересует", - написал народный депутат.

Он отметил прекрасную работу оперативников Ивано-Франковска и Одессы и отметил, что ему жаль, что работа вышестоящих чиновников ограничилась только тем, что они сообщили об инциденте в СМИ.

Скриншот поста (facebook.com/yuriy.solovey)

Пользователи обсудили в комментариях эту ситуацию и высказали сочувствие маленькой храброй девочке, которая пережила жуткий стресс.

"Главное, что с дочкой все хорошо. Держитесь!", "Это ужасная ситуация ...

Что пережила Яночка? Очень жаль ребенка. Одиночество, страх, отчаяние. Ваша дочь очень сильная", - написали украинцы.

Скриншот комментариев (facebook.com/yuriy.solovey)

Напомним, ранее мы писали о том, что на горе пострадавших от укуса волка наживаются мошенники.

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