Нападение волка в Запорожской области: на горе пострадавших наживаются мошенники

Фото: коллаж РБК-Украина

Инцидент с нападением хищника произошел 12 января под Бердянском

Мошенники воспользовались инцидентом с нападением волка на троих людей в Запорожской области возле села Осипенко под Бердянском и "под шумок" стали собирать деньги якобы для помощи пострадавшим. Об этом во вторник, 15 января, сообщает местное издание pro.berdyansk.biz.

Отметим, что самого хищника лесорубам удалось поймать на следующий день после нападения - 13 января - после чего они забили зверя палками, тело сожгли, а голову передали на экспертизу ветеринарам.

Племянница одной из пострадавших женщин Анастасия Велиева рассказала, что узнала о мошенниках в больнице, когда пришла проведать свою тетю, которая находится в травматологическом отделении горбольницы.

Медики говорят, что женщина уже идет на поправку.

"Мы не размещали нигде никаких просьб о помощи и не давали никому своих реквизитов", - заявила Анастасия и добавила, что семья справляется своими силами.

Женщина выразила благодарность врачам за спасение жизни тети.

Фото: pro.berdyansk.biz

Как сообщалось ранее, в декабре 2018-го в Тернопольской области в Бучацком районе произошло нападение волка на человека - двух мужчин госпитализировали.

После этого сразу в нескольких селах этой области из-за нападений бешеного волка был введен карантин.

Добавим, что перед этим в октябре в Бережанском районе Тернопольской области волк напал на пенсионерку Галину Мацепу, которая сперва перепутала его с лисой.