ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Нападение волка в Запорожской области: на горе пострадавших наживаются мошенники

STYLERЖизнь    15.01.2019 - 17:20
Нападение волка в Запорожской области: на горе пострадавших наживаются мошенники
Фото: коллаж РБК-Украина

Инцидент с нападением хищника произошел 12 января под Бердянском

Мошенники воспользовались инцидентом с нападением волка на троих людей в Запорожской области возле села Осипенко под Бердянском и "под шумок" стали собирать деньги якобы для помощи пострадавшим. Об этом во вторник, 15 января, сообщает местное издание pro.berdyansk.biz.

Отметим, что самого хищника лесорубам удалось поймать на следующий день после нападения - 13 января - после чего они забили зверя палками, тело сожгли, а голову передали на экспертизу ветеринарам.

Племянница одной из пострадавших женщин Анастасия Велиева рассказала, что узнала о мошенниках в больнице, когда пришла проведать свою тетю, которая находится в травматологическом отделении горбольницы.

Медики говорят, что женщина уже идет на поправку.

"Мы не размещали нигде никаких просьб о помощи и не давали никому своих реквизитов", - заявила Анастасия и добавила, что семья справляется своими силами.

Женщина выразила благодарность врачам за спасение жизни тети.

Нападение волка в Запорожской области: на горе пострадавших наживаются мошенники

Фото: pro.berdyansk.biz

Как сообщалось ранее, в декабре 2018-го в Тернопольской области в Бучацком районе произошло нападение волка на человека - двух мужчин госпитализировали

После этого сразу в нескольких селах этой области из-за нападений бешеного волка был введен карантин

Добавим, что перед этим в октябре в Бережанском районе Тернопольской области волк напал на пенсионерку Галину Мацепу, которая сперва перепутала его с лисой. 

В Херсоне от укуса животного пострадал годовалый ребенок В Австралии акула напала на отдыхающих: есть пострадавшие
Новости Украины Запорожская областьживотныемошенничество
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь