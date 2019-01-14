Было ли бешенство: последствия инцидента с нападением волка под Бердянском

Сейчас ветеринары выясняют, было ли животное заражено бешенством
12 января, в дачном кооперативе возле села Осипенко Бердянского района волк напал на троих людей. Двум женщинам и одному мужчине оказана необходимая медицинская помощь - укушенные вакцинированы. Сейчас ветеринары проводят необходимые экспертизы, чтобы выяснить было ли животное заражено бешенством. Об этом сообщил ресурс "PRO.berdyansk.biz"
Двое пострадавших получили незначительные травмы, одна женщина была сильно искусана зверем - она находится в тяжелом состоянии.
Фото: http://pro.berdyansk.biz
Местные жители поймали и забили палками волка, напавшего на людей. Его тело сожгли, а голову передали на экспертизу ветеринарам, чтобы выяснить было ли животное инфицировано бешенством.
Ветеринарная служба также вакцинировала домашних животных, проживающих в дачном кооперативе.
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