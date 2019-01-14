ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Было ли бешенство: последствия инцидента с нападением волка под Бердянском

STYLERПроисшествия    14.01.2019 - 09:37
Было ли бешенство: последствия инцидента с нападением волка под Бердянском
Коллаж РБК-Украина

Сейчас ветеринары выясняют, было ли животное заражено бешенством

12 января, в дачном кооперативе возле села Осипенко Бердянского района волк напал на троих людей. Двум женщинам и одному мужчине оказана необходимая медицинская помощь - укушенные вакцинированы. Сейчас ветеринары проводят необходимые экспертизы, чтобы выяснить было ли животное заражено бешенством. Об этом сообщил ресурс "PRO.berdyansk.biz"

Двое пострадавших получили незначительные травмы, одна женщина была сильно искусана зверем - она находится в тяжелом состоянии.

Было ли бешенство: последствия инцидента с нападением волка под Бердянском

Фото: http://pro.berdyansk.biz

Местные жители поймали и забили палками волка, напавшего на людей. Его тело сожгли, а голову передали на экспертизу ветеринарам, чтобы выяснить было ли животное инфицировано бешенством.

Ветеринарная служба также вакцинировала домашних животных, проживающих в дачном кооперативе.

Кстати, недавно мы публиковали фотоподборку животных, живущих в "зоне отчуждения" под Чернобылем.

Напомним, недавно в Канаде произошел курьезный случай - десятки морских котиков вышли на дорогу и заблокировали движение.

Ранее мы также сообщали о том, что животные из Красной книги погибли из-за ухудшения погодных условий в Украине.

Слон насмерть затоптал гипнотизера-любителя (видео 18+) В Киеве в сети предупредили о новых догхантерах
Новости Украины животныебешенство
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь