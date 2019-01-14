Чи був сказ: наслідки інциденту з нападом вовка під Бердянськом

Колаж РБК-Україна

Зараз ветеринари з'ясовують, чи була тварина заражена сказом

12 січня, в дачному кооперативі біля села Осипенко Бердянського району вовк напав на трьох людей. Двом жінкам і одному чоловікові надана необхідна медична допомога - укушені вакциновані. Зараз ветеринари проводять необхідні експертизи, щоб з'ясувати чи тварина заражена сказом. Про це повідомив ресурс "PRO.berdyansk.biz"

Двоє постраждалих отримали незначні травми, одна жінка була сильно покусана звіром - вона перебуває у важкому стані.

Фото: http://pro.berdyansk.biz

Місцеві мешканці впіймали та забили палицями вовка, який напав на людей. Його тіло спалили, а голову передали на експертизу ветеринарам, щоб з'ясувати чи тварина інфікована сказом.

Ветеринарна служба також вакцинувала домашніх тварин, які проживають в дачному кооперативі.

До речі, нещодавно ми публікували фотопідбірку тварин, що живуть у "зоні відчуження" під Чорнобилем.

Нагадаємо, нещодавно у Канаді стався курйозний випадок - десятки морських котиків вийшли на дорогу і заблокували рух.

Раніше ми повідомляли про те, що тварини з Червоної книги загинули з-за погіршення погодних умов в Україні.