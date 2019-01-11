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Морские котики вышли на дорогу и заблокировали движение

STYLERЖизнь    11.01.2019 - 00:06
Морские котики вышли на дорогу и заблокировали движение
Коллаж РБК-Украина

Экологи обеспокоены, так как животные оказались далеко от водоемов и могут погибнуть

В Канаде десятки морских котиков ушли от водоемов и заблокировали движение на оживленной трассе. Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел в канадском городе Роддиктон-Байд Арм. На оживленную трассу вышло несколько десятков морских котиков. Они полностью заблокировали движение транспорта.

По словам очевидцев, морских котиков на дороге оказалось около полусотни.

Зоозащитники и экологи предположили, что причиной такого необычного явления стало то, что накануне внезапно замерзли и покрылись льдом все близлежащие водоемы.

Не обошлось и без трагедии. Известно, что двое животных погибли под колесами автомобилей.

Морские котики вышли на дорогу и заблокировали движение

Скриншот фото (twitter.com/BrendonFitzPat3)

Как предполагают эксперты, внезапное замерзание залива, могло дезориентировать животных и они вместо того, чтобы искать открытые участки воды, направились в обратную сторону, по направлению к городу. Это может негативно сказаться на самочувствии морских котиков и обречь их на голод и гибель.

Местные власти уже обратились к федеральным службам и попросили о помощи, чтобы доставить котиков в ареал обитания и спасти им жизнь.

Местные жители выразили обеспокоенность судьбой животных и начали публиковать фотографии в социальных сетях с просьбой помочь морским котикам.

Морские котики вышли на дорогу и заблокировали движение

Скриншот фото (twitter.com/BrendonFitzPat3)

Один пользователь написал, что его 9-летняя дочь требует, чтобы люди отвели морских котиков обратно в залив.

Морские котики вышли на дорогу и заблокировали движение

Скриншот комментариев (twitter.com/BrendonFitzPat3)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в сети появились фотографии животных, которые проживают в Чернобыле.

А также рассказывали о том, что жертвами непогоды в Украине стали животные из Красной книги.

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