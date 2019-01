Морські котики вийшли на дорогу і заблокували рух

Екологи стурбовані, так як тварини опинилися далеко від водойм і можуть загинути

У Канаді десятки морських котиків пішли від водойм і заблокували рух на жвавій трасі. Про це повідомляє BBC.

Інцидент стався в канадському місті Роддиктон-Байд Арм. На жваву трасу вийшло кілька десятків морських котиків. Вони повністю заблокували рух транспорту.

За словами очевидців, морських котиків на дорозі виявилося близько півсотні.

Зоозахисники та екологи припустили, що причиною такого незвичайного явища стало те, що напередодні раптово замерзли та вкрилися льодом всі довколишні водойми.

Не обійшлося і без трагедії. Відомо, що двоє тварин загинули під колесами автомобілів.

Скріншот фото (twitter.com/BrendonFitzPat3)

Як припускають експерти, раптове замерзання затоки, могло дезорієнтувати тварин і вони замість того, щоб шукати відкриті ділянки води, вирушили у зворотний бік, у напрямку до міста. Це може негативно позначитися на самопочутті морських котиків і приректи їх на голод та загибель.

Місцева влада вже звернулися до федеральних служб і попросила про допомогу, щоб доставити котиків в ареал проживання і врятувати їм життя.

Few out for a crawl today pic.twitter.com/Qbb5pazTmD