Напад вовка в Запорізькій області: на горі постраждалих наживаються шахраї

Фото: колаж РБК-Україна

Інцидент з нападом хижака стався 12 січня під Бердянськом

Шахраї скористалися інцидентом із нападом вовка на трьох людей у Запорізькій області біля села Осипенко під Бердянськом і "під шумок" почали збирати гроші нібито для допомоги постраждалим. Про це у вівторок, 15 січня, повідомляє місцеве видання pro.berdyansk.biz.

Зазначимо, що самого хижака лісорубам вдалося зловити на наступний день після нападу - 13 січня - після чого вони забили звіра палицями, тіло спалили, а голову передали на експертизу ветеринарам.

Племінниця однієї з постраждалих жінок Анастасія Велієва розповіла, що дізналася про шахраїв у лікарні, коли прийшла провідати свою тітку, яка знаходиться в травматологічному відділенні міськлікарні.

Медики кажуть, що жінка вже йде на поправку.

"Ми не розміщували ніде ніяких прохань про допомогу і не давали нікому своїх реквізитів", - заявила Анастасія і додала, що сім'я справляється своїми силами.

Жінка висловила подяку лікарям за порятунок життя тітки.

Фото: pro.berdyansk.biz

Як повідомлялося раніше, в грудні 2018-го в Тернопільській області у Бучацькому районі стався напад вовка на людину - двох чоловіків госпіталізували.

Після цього одразу в декількох селах цій області через нападів скаженого вовка було введено карантин.

Додамо, що перед цим у жовтні в Бережанському районі Тернопільської області вовк напав на пенсіонерку Галину Мацепу, яка спершу переплутала його з лисицею.