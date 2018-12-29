"Простоял почти час": экспресс Киев-Борисполь потерпел новое "фиаско"

Фото: экспресс в аэропорт "Борисполь" (twitter.com/VGroysman)

На помощь ему прибыл второй состав

В сети появились фото нового "фиаско" скандального киевского экспресса "Киев-Борисполь". Соответствующие фото опубликованы на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Так, на опубликованных фото видно два состава экспресса, один из которых заглох на Дарнице. По словам пассажиров, он простоял там почти час с людьми внутри.

Фото: киевский экспресс (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Наш гиперлуп опять сломался. Простоял с людьми на Дарницком вокзале почти час", - говорится в сообщении.

Примечательно, что это стало причиной гневных комментариев со стороны пользователей сети.

"Главное, чтобы не сделали авиакомпанию. В небе если заглохнуть..", - сказал пользователь Михаил Абрамович.

"А я вроде на первом через окно смотрел, любовался – сглазил. Обещаю, больше не буду", - подчеркнул юзер Виктор Полищук.

"Дохнут как мухи", - сказал пользователь Александр Фельдман.

Скриншот комментариев (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Напомним в субботу, 1 декабря, запущенный "Укрзализныцей" поезд по рейсу Киев-аэропорт Борисполь сломался и перестал заводиться.

Кстати, "Укрзализныця" 30 ноября запустила первый рейс скоростного экспресса сообщением Киев - Международный аэропорт "Борисполь". Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время торжественного запуска скоростного экспресса.

Ранее анонсировался запуск скоростного экспресса.