"Простояв майже годину": експрес Київ-Бориспіль зазнав нового "фіаско"

Фото: експрес в аеропорт "Бориспіль" (twitter.com/VGroysman)

На допомогу йому прибув другий склад

У мережі з'явилися фото нового "фіаско" скандального київського експреса "Київ-Бориспіль". Відповідні фото опубліковані на сторінці dtp.kiev.ua Facebook.

Так, опублікованих на фото видно два склади експресу, один з яких заглох на Дарниці. За словами пасажирів, він простояв там майже годину з людьми всередині.

Фото: київський експрес (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Наш гіперлуп знову зламався. Простояв з людьми на Дарницькому вокзалі майже годину", - йдеться в повідомленні.

Примітно, що це стало причиною гнівних коментарів з боку користувачів мережі.

"Головне, щоб не зробили авіакомпанію. В небі якщо стихнути..", - сказав користувач Михайло Абрамович.

"А я начебто на першому через вікно дивився, милувався – наврочив. Обіцяю, більше не буду", - підкреслив юзер Віктор Поліщук.

"Дохнуть як мухи", - сказав користувач Олександр Фельдман.

Скріншот коментарів (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, в суботу, 1 грудня, запущений "Укрзалізницею" потяг за маршрутом Київ-аеропорт Бориспіль зламався і перестав заводитися.

До речі, "Укрзалізниця" 30 листопада запустила перший рейс швидкісного експреса повідомленням Київ - Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Про це заявив президент України Петро Порошенко під час урочистого запуску швидкісного експресу.

Раніше анонсувався запуск швидкісного експресу.