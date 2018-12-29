"Простояв майже годину": експрес Київ-Бориспіль зазнав нового "фіаско"

На допомогу йому прибув другий склад
У мережі з'явилися фото нового "фіаско" скандального київського експреса "Київ-Бориспіль". Відповідні фото опубліковані на сторінці dtp.kiev.ua Facebook.
Так, опублікованих на фото видно два склади експресу, один з яких заглох на Дарниці. За словами пасажирів, він простояв там майже годину з людьми всередині.
Фото: київський експрес (facebook.com/dtp.kiev.ua)
"Наш гіперлуп знову зламався. Простояв з людьми на Дарницькому вокзалі майже годину", - йдеться в повідомленні.
Примітно, що це стало причиною гнівних коментарів з боку користувачів мережі.
"Головне, щоб не зробили авіакомпанію. В небі якщо стихнути..", - сказав користувач Михайло Абрамович.
"А я начебто на першому через вікно дивився, милувався – наврочив. Обіцяю, більше не буду", - підкреслив юзер Віктор Поліщук.
"Дохнуть як мухи", - сказав користувач Олександр Фельдман.
Скріншот коментарів (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Нагадаємо, в суботу, 1 грудня, запущений "Укрзалізницею" потяг за маршрутом Київ-аеропорт Бориспіль зламався і перестав заводитися.
До речі, "Укрзалізниця" 30 листопада запустила перший рейс швидкісного експреса повідомленням Київ - Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Про це заявив президент України Петро Порошенко під час урочистого запуску швидкісного експресу.
Раніше анонсувався запуск швидкісного експресу.