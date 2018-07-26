Не прячьте зонты: синоптики дали прогноз на 27 июля

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Украинцам рассказали, где не ждать осадков

В пятницу, 27 июля, в Украине ожидается пасмурная погода. По все стране пройдут дожди с грозами, однако будет по-летнему тепло. Об этом сообщает УНИАН.

На востоке страны - без осадков, температура до +32 градусов.

А вот на юге Украины пройдут дожди, до +31.

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На западе - дожди с грозами, температура до +28.

В северных областях – грозы и до +30 градусов.

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В центральных областях 27 июля пройдут дожди, до +31.

В Киеве в пятницу также ожидается дождь с грозой. Днем синоптики прогнозируют +30 градусов, а вечером - до +25.

Напомним, в субботу, 28 июля в Украине отмечают День Крещения Киевской Руси.

Ранее синоптики рассказали о погоде до конца недели.

Кстати, Styler выяснил у эксперта способ, как справиться с масштабными потопами в Киеве.

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