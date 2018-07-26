Не прячьте зонты: синоптики дали прогноз на 27 июля

Украинцам рассказали, где не ждать осадков
В пятницу, 27 июля, в Украине ожидается пасмурная погода. По все стране пройдут дожди с грозами, однако будет по-летнему тепло. Об этом сообщает УНИАН.
На востоке страны - без осадков, температура до +32 градусов.
А вот на юге Украины пройдут дожди, до +31.
Фото: pixabay.com/congerdesign
На западе - дожди с грозами, температура до +28.
В северных областях – грозы и до +30 градусов.
Фото: pixabay.com/Larisa-K
В центральных областях 27 июля пройдут дожди, до +31.
В Киеве в пятницу также ожидается дождь с грозой. Днем синоптики прогнозируют +30 градусов, а вечером - до +25.
Напомним, в субботу, 28 июля в Украине отмечают День Крещения Киевской Руси.
Ранее синоптики рассказали о погоде до конца недели.
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